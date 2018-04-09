Малышко: у нас начинается какая-то нездоровая конкуренция внутри команды

Олимпийский чемпион, российский биатлонист Дмитрий Малышко рассказал о своём отношении к индивидуальным тренировкам. «Когда все эти мелкие группы объединяются в начале зимы на одном сборе, это очень сильная нервотрёпка. В маленьких командах много плюсов. Но по факту мы получаем одну большую команду с внутренней конкуренцией. У нас не один тренер, а шестеро. Не один стоит на рубеже стоит и пристреливает, а шесть человек. У каждого в этой большой команде своя маленькая команда. Начинается какая-то нездоровая конкуренция внутри команды. Каждый хочет, чтобы его микросостав выступил лучше, чем у другого. И на этом, мне кажется, мы уже не первый год прогораем.

Несмотря на то что у Антона Шипулина очень высокие результаты, остальные ничего дельного не показывают. Поэтому не просто так Антон меня звал в отдельную команду после Олимпиады. После работы с Лопуховым я сразу отказался. Для меня команда была эталоном силы. И я знал, что когда я приеду на чемпионат России, то повыигрываю там всё, если не стрельбой, то ногами буду точно первый. Но для меня был удивительный сюрприз, когда Николай Петрович ушёл и команда как таковая распалась. И стала смотреться даже на уровне России не такой сильной, как была до этого», — сказал Малышко.

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