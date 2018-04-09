К ростовчанину в парке пришла белочка

Накануне, 8 апреля, в парке Октябрьской Революции в Ростове-на-Дону один из жителей встретил рыжую белочку. Грызун не только был готов позировать на камеру, но и пошел на контакт с человеком. Молодой человек угостил рыжее животное вкусным орехом. Как следует из опубликованного видеоролика, белочка хоть и с опаской, но все же берет предложенный орешек. Как признался сам житель донской столицы, он отдал ей все запасы орехов, которые были у него в рюкзаке в этот момент.

Опубликованный в популярном паблике в социальных сетях видеоролик умилил ростовчан.

https://youtu.be/mfxi5udpy3Y