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К ростовчанину в парке пришла белочка
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К ростовчанину в парке пришла белочка 

Деловое сообщество 44 минуты назад
Накануне, 8 апреля, в парке Октябрьской Революции в Ростове-на-Дону один из жителей встретил рыжую белочку. Грызун не только был готов позировать на камеру, но и пошел на контакт с человеком. Молодой человек угостил рыжее животное вкусным орехом. Как следует из опубликованного видеоролика, белочка хоть и с опаской, но все же берет предложенный орешек. Как признался сам житель донской столицы, он отдал ей все запасы орехов, которые были у него в рюкзаке в этот момент.
Опубликованный в популярном паблике в социальных сетях видеоролик умилил ростовчан.
https://youtu.be/mfxi5udpy3Y
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