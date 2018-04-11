Прогноз на ответный матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Севилья»

«Севилье» потребуется чудо: «Бавария» в последнем 21 домашнем матче Лиги чемпионов одержала 20 побед.

«Бавария» — «Севилья»

Ставки: первый тайм результативнее второго за 2.90, гол в первые 15 минут за 2.45, тотал меньше 4,5 жёлтых карточек за 1.95, тотал меньше 3,5 мяча за 2.00. Гостевая победа со счётом 2:1 поставила «Баварию» в довольно комфортное положение, а вчерашний вылет «Барселоны» должен помочь немецкому клубу правильно отнестись к ответному матчу: у команды Винченцо Монтеллы достаточно проблем, но это не повод воспринимать игру на «Альянц-Арене» как формальность, хотя «Севилья» и никогда не доходила до полуфинала Лиги чемпионов.

Йозуа Киммих, Роберт Левандовски, Франк Рибери, Во-вторых, сразу шесть игроков «Баварии» будут «висеть» на карточках: Жером Боатенг Себастьян Руди и Корентин Толиссо. Двое последних вряд ли выйдут на поле с первых минут, но мюнхенцам в любом случае нужно действовать как можно аккуратнее, потому что возможная потеря Киммиха или Левандовского может стать огромной проблемой в полуфинале. С учётом угрозы дисквалификации важнейших игроков и комфортного задела, «Бавария» наверняка постарается начать матч агрессивно и решить все вопросы как можно скорее, а затем перейти в энергосберегающий режим: подсушить игру и заменить «висящих» на карточках футболистов. В связи с этим можно рассмотреть сразу несколько рискованных вариантов: гол в первые 15 минут за 2.45 и «первый тайм результативнее второго» за 2.90. У мюнхенцев в случае чего будет право на ошибку, и они наверняка постараются избегать лишних фолов. «Бавария» здорово умеет сушить игру в матчах с менее классными командами, но это качество находится в густой тени высочайшей атакующей эффективности команды. Для подопечных Юппа Хайнкеса в случае необходимости не составит труда взять мяч под свой контроль, вынуждая «Севилью» бросаться в высокий прессинг и оголять зоны.

Но поскольку ко дню матча линии на фолы и угловые традиционно прогружены, эти варианты лучше ловить в «лайве». Единственные оставшиеся в более-менее приличном виде предложения на статистику касаются карточек. Благо что встречу судит шотландец Уильям Коллам , которого трудно назвать любителем разбрасываться «горчичниками» при первой же возможности. Вариантов несколько: тотал меньше 4,5 жёлтых карточек за 1.95 или индивидуальный тотал «Баварии» меньше 1,5 за 2.20. Эти предложения нельзя считать железобетонными, но они куда лучше по соотношению «цена — качество», чем победа мюнхенцев за 1.25 или тотал больше 2,5 гола за 1.33. Присмотреться стоит. Также нужно учитывать, что «Севилья» может поменять вратаря: Давид Сория по ходу сезона вытеснил из основы Серхио Рико и провёл немало качественных матчей, но в двух последних играх — с «Баварией» и «Сельтой» — пропустил несколько голов после рикошетов. Поэтому существует вероятность, при которой Монтелла сменит голкипера на фарт: вопросов к Сории не много, но без удачи испанцам сегодня будет совсем тяжело.

Разумеется, хозяева идут явными фаворитами, но из-за низкого коэффициента ставить на победу немецкого клуба слишком скучно. «Бавария» выиграла 20 из последнего 21 домашнего матча в Лиге чемпионов, а в двух недавних домашних встречах в Бундеслиге с одинаковым счетом 6:0 разгромила «Гамбург» и дортмундскую «Боруссию». Между тем, общая статистика «Севильи» в девяти матчах в Германии выглядит солидно — пять побед, ничья и три поражения. Последний визит «Севильи» в Германию случился в ноябре 2015 года, когда на групповом этапе Лиги чемпионов испанцы уступили мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:4), прервав пятиматчевую победную серию в играх с представителями Германии.

Роберт Левандовски забил шесть мячей в последних семи играх плей-офф Лиги чемпионов, но поскольку поляк «висит» на карточке и вряд ли проведёт весь матч, брать его гол за смешные 1.40 опасно. Не менее сомнительно смотрятся варианты с «тоталом больше»: если «Бавария» забьёт первой или вовсе поведёт со счётом 2:0, то команды почти наверняка будут просто доигрывать матч. ТБ 2,5 не хочется брать из-за ужасного коэффициента 1.33, а ТБ 3,5 за 1.70 выглядит довольно подозрительно: обычно с таким коэффициентом хочется взять что-нибудь понадёжнее. Если игра пойдёт под диктовку «Баварии», голевого парада может и не случиться: мюнхенцам важнее избежать дисквалификаций, чем забить сопернику парочку лишних мячей и победить с крупным счётом. В связи с этим можно попробовать пойти против волны и заиграть «тотал меньше 3,5 мяча» за солидные 2.00.