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Винченцо Монтелла: «Севилье» не нужно забивать как можно быстрее в матче с «Баварией»
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Винченцо Монтелла: «Севилье» не нужно забивать как можно быстрее в матче с «Баварией» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла в преддверии ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» отметил, что его команда должна найти верный баланс. Специалист также добавил, что его подопечным не нужно забивать как можно быстрее.
— Матч продолжается 90 минут, — цитирует пресс-служба УЕФА Монтеллу. — Важно, чтобы интрига сохранялась на протяжении всего этого времени. Мы должны найти верный баланс. Не нужно забивать как можно быстрее. Надо как можно дольше оставаться в деле. Знаем, что можем забить пару мячей во втором тайме, но нужно не пропустить, особенно после перерыва.
Не знаю, является ли преимуществом то, что многие игроки мюнхенцев «висят» на карточке, но надеюсь, что все они не будут играть!
Банега? Эвер очень важен для нас, но мы очень здорово сыграли без него в первом матче, так что у нас есть и другие варианты. Корреа и Меркадо готовы сыграть завтра. Вчера они полноценно тренировались. Завтра решим. Уверен, они смогут выйти на поле.
Напомним, что в первом матче «Бавария» победила на выезде «Севилью» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в среду, 11 апреля, и начнется в 21.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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