Липпи: «Аллегри может стать для „Ювентуса“ своим Фергюсоном»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что нынешний рулевой туринского клуба Массимилиано Аллегри может остаться у руля «бьянконери» на долгие годы. В последнее время в СМИ появляются слухи о том, что Аллегри может по окончании сезона сменить в «Челси» Антонио Конте.

«Наполи» стоило сделать ставку на чемпионат, ведь «Ювентус» сейчас этого себе позволить не может. «Ювентус» пусть и не всегда показывает красивый футбол, но клуб конкурентоспособен, по крайней мере, до встреч с европейскими топ-клубами.