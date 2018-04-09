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Липпи: «Аллегри может стать для „Ювентуса“ своим Фергюсоном»
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Липпи: «Аллегри может стать для „Ювентуса“ своим Фергюсоном» 

SPORT24.ru 37 минут назад
Бывший главный тренер «Ювентуса» Марчелло Липпи считает, что нынешний рулевой туринского клуба Массимилиано Аллегри может остаться у руля «бьянконери» на долгие годы. В последнее время в СМИ появляются слухи о том, что Аллегри может по окончании сезона сменить в «Челси» Антонио Конте.
«Наполи» стоило сделать ставку на чемпионат, ведь «Ювентус» сейчас этого себе позволить не может. «Ювентус» пусть и не всегда показывает красивый футбол, но клуб конкурентоспособен, по крайней мере, до встреч с европейскими топ-клубами.
Может ли Аллегри уйти из «Ювентуса» по окончании сезона? Я в таких случаях думаю о Фергюсоне, который тренировал «Манчестер Юнайтед» 25 лет, все это время удерживая клуб на вершине», — цитирует Липпи La Repubblica.
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