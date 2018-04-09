Марчелло Липпи: Аллегри может стать для «Ювентуса» своим Алексом Фергюсоном

— «Наполи» стоило сделать ставку на чемпионат, ведь «Ювентус» сейчас этого себе позволить не может. «Ювентус» пусть и не всегда показывает красивый футбол, но клуб конкурентоспособен, по крайней мере, до встреч с европейскими топ-клубами.

Может ли Аллегри уйти из «Ювентуса» по окончании сезона? Я в таких случаях думаю о Фергюсоне , который тренировал « Манчестер Юнайтед » 25 лет, все это время удерживая клуб на вершине, — заявил Липпи.

Ранее сообщалось, что Аллегри будущим летом может сменить Антонио Конте в «Челси».