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Марчелло Липпи: Аллегри может стать для «Ювентуса» своим Алексом Фергюсоном
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Марчелло Липпи: Аллегри может стать для «Ювентуса» своим Алексом Фергюсоном 

Советский спорт 1 час назад
— «Наполи» стоило сделать ставку на чемпионат, ведь «Ювентус» сейчас этого себе позволить не может. «Ювентус» пусть и не всегда показывает красивый футбол, но клуб конкурентоспособен, по крайней мере, до встреч с европейскими топ-клубами.
Может ли Аллегри уйти из «Ювентуса» по окончании сезона? Я в таких случаях думаю о Фергюсоне, который тренировал «Манчестер Юнайтед» 25 лет, все это время удерживая клуб на вершине, — заявил Липпи.
Ранее сообщалось, что Аллегри будущим летом может сменить Антонио Конте в «Челси».
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