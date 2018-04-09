И голову проветрить, и мышцы накачать: уфимка рассказала, зачем ездит на велике зимой

В апрельский выходной, когда город в очередной раз заметало снегом, горожане мерзли на остановке в ожидании автобуса. Кому повезло втиснуться в переполненную маршрутку, уезжали прочь в темной духоте. А мимо невезучих пассажиров в потоке снежинок бодро ехала велосипедистка Илона.

Она и рассказала Ufa1 о секретах айсбайкинга — катания на велике по снегу.

Велосипед она бесстрашно оставляет возле лестницы. За три года — ни одного инцидента

Кататься зимой — безопаснее

Илона работает координатором программы «Лечение детей» в фонде «Наши дети». Каждый день она проезжает больше 10 километров из дома в Сипайлово до работы на улице Вокзальной, а вечером возвращается обратно. Не важно, какая на улице погода — девушка надевает спортивные штаны, куртку и легкую шапку и гонит своего железного коня в город.

— Я как-то засекала, за сколько на велосипеде доеду до работы. Оказалось, даже быстрее, чем на маршрутке. Вот так решила проблему пробок и деньги сэкономила, — считает Илона.

Специальные колеса не дают скользить на льду

Зарплата у девушки — не миллионы, но на велике она ездит не из-за экономии, а просто потому, что нравится. Для нее катание на велосипеде — радость, способ размяться и быть всегда в тонусе.

Железного коня Илона купила пять лет назад, хотя кататься умела с детства. Два года пересаживалась на велик только летом. А потом увидела, как некоторые друзья гоняют по сугробам, и решила сама попробовать:

— В городе таких, как я, много. Кататься зимой, наверное, даже безопасней, чем летом, — Считает Илона. — На дорогах меньше маленьких детей и подростков, которые только-только оседлали велосипеды.

Иногда лучше слезть с «коня» и пройтись пешком, чтобы не замараться в лужах

Сложности

В зимнем катании Илона видит лишь сплошные плюсы: и голову проветрить можно перед работой, и мышцы накачать, а, главное — не нужно стоять в пробках. По ее словам, для зимних поездок пригоден любой велосипед, достаточно переобуть его в подходящие шины. Правда, колеса с шипами, как у машин, стоят недешево: обновка может обойтись в половину стоимости железного коня, но при постоянном использовании быстро себя окупит. Три года назад два шипованных колеса обошлись девушке в 3,8 тысячи рублей. На маршрутке эти деньги она прокатала бы всего за два месяца, ведь по работе она часто разъезжает по городу.

В этом году вместе с Илоной стал выезжать на велопрогулки и сын. Колеса для велика десятилетнего Богдана обошлись в 7 тысяч рублей — за три года «шипы» сильно подскочили в цене. Но радость от совместных покатушек окупает всё.

Горожане с удивлением смотрят на велосипедистку

— Со специальными шинами нет никакой разницы, катишься ли ты по снежной наледи или по сухому асфальту. Даже сугробы нам не помеха, — похвалилась Илона. — За это время я всего пару раз ездила на маршрутках. И вовсе забыла, что в них нужно платить. Села и обнаружила, что оставила дома кошелек. Когда ездишь на велосипеде, не думаешь ни о деньгах, ни о парковке, ни о том, что куда-то не успеешь.

84 километра по снегу

9 марта велосипедистка очень необычно отпраздновала свой день рождения — уехала с другом по дороге Уфа — Инзер — Бриштамак — Ассы на велосипеде. Из Уфы выехали на поезде «Легенды Урала». Инзер встретил двух велотуристов морозом под –30 и сугробами высотой по колено.

Айсбайкингом занимается не только Илона, в зимнем городе много волосипедистов

— Быстренько покрылись инеем, но, воодушевленные, двинулись в сторону Бриштамака. Голубое небо, трескучий мороз и снега по самую макушку. Ехали в гору, под горку, по насту, по льду замерзших речек, по сугробам, — рассказала воодушевленно Илона.

Велотуристы даже забрались на скалы. Железных коней привязали внизу — видимо, чтобы медведи на них не уехали. Насладившись видами Белорецкого района, домой двинули также на электричке. Вышло, что за день преодолели 84 километра пешком и верхом, и даже не заметили усталости.

Перчатки потолще и музыку в уши Комфортная езда, как считает Илона, во многом зависит от одежды. Важно иметь теплые перчатки, ветронепроницаемую теплую куртку и штаны. Остальное зависит от личных предпочтений: у кого мерзнет лицо, надевают шарфы-снуды или специальные повязки на лицо. Сама Илона ездит в легкой шапке (чтобы голова не потела) и легком шарфе. Обязательно мажет лицо жирным кремом — чтобы кожа не обветрилась.

И проветрить голову можно, и руки подкачать

— Рабочее утро начинается с того, что я переодеваюсь — ходить в велосипедной форме весь день не очень удобно, — призналась велосипедистка.

С собой в дорогу женщина берет музыку — заправил наушники, и знай себе, под темп композиции подстраивайся. Правда, в городе такой номер не прокатит: здесь лучше слушать шум улиц, чтобы не попасть под машину.

Велосообщество

Упала велосипедистка лишь однажды — в один из первых дней зимнего катания, три года назад. Но только потому что не приноровилась к езде по льду. Сейчас Илоне не страшны ни лед, ни сугробы. Страх вызывают только лужи — и пешеходов окатишь нечаянно, и сам с ног до головы окажешься в грязи.

Катаясь зимой, она постоянно встречает таких же отчаянных велосипедистов, как и она. Вскоре нашла и новых друзей среди них, влилась в велотусовку. Все вместе айсбайкеры выезжают в город или участвуют в соревнованиях.

— Ежегодно в Уфе проходит «Метелица» — зимняя велогонка на выбывание. В этом году она проходила в парке Лесоводов. Прямо со старта был подъем, потом пологий спуск и снежный рыхляк, взяла золото, — сообщила о своих достижениях велосипедистка.

Илона считает, что велосипед полезен и для здоровья, и для экологии города. Недавно она записала видео для участия в экофлешмобе «Я — за чистую Уфу», где призывала всех пересаживаться на велики.