Сергей Левченко: в 2018 году в Иркутской области планируется строительство 15 ФОКов

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко встретился с представителями областной организации ветеранов спорта. Мероприятие прошло во Дворце спорта на площадке выставки «Спортивная слава Приангарья» в Иркутске. Глава региона осмотрел экспозицию, затем обсудил с ветеранами спорта несколько тем, касающихся развития физкультуры и спорта в Иркутской области.

— У Иркутской области хорошие результаты даже на существующей спортивной базе. Это говорит о том, что у нас хорошие спортивные традиции и потенциал. И его нужно развивать. За последние два года мы сделали очень много для развития спорта в Иркутской области — строим ФОКи, школы со спортивными залами и бассейнами, плоскостные сооружения, открыли спортивную школу по хоккею с мячом. На встрече с Президентом России Владимиром Путиным мы обсудили строительство в Иркутске Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта. Задача — построить его к 2020 году, к чемпионату мира по хоккею с мячом. Второй объект — борцовский комплекс, который позволит нам проводить соревнования самого высокого уровня, — рассказал Сергей Левченко.

Губернатор также отметил: реализация государственной политики в сфере физической культуры и спорта — одно из приоритетных направлений работы Правительства Иркутской области, министерства спорта региона. В Приангарье проводится большая работа по развитию детско-юношеского спорта, обеспечению условий для массового спорта и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», укрепляется материально-техническая база в муниципальных образованиях, ведется подготовка спортсменов к межрегиональным, всероссийским и международным соревнованиям, формируется спортивный резерв для сборных команд страны.

Участники встречи обсудили вопрос выделения площади для создания в регионе музея спорта. Сергей Левченко предложил представителям региональных министерства спорта, министерства имущественных отношений и организации ветеранов спорта совместно рассмотреть варианты размещения экспозиции.

Также одной из тем встречи Губернатора региона и ветеранов спорта стало нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи. Сергей Левченко поддержал идею ветеранов спорта о создании мобильных групп, которые могли бы ездить в муниципалитеты с целью популяризации занятий физкультурой и спортом.

Напомним, областная организация ветеранов спорта в Приангарье была создана в 2016 году. Ее задачами являются: привлечение ветеранов спорта к участию в спортивных соревнованиях, популяризация физкультурных и спортивных мероприятий, организация физкультурно-оздоровительной работы с ветеранами спорта Иркутской области, взаимодействие с органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями, учреждениями по вопросам развития физической культуры и спорта.