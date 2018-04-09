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Акинфеев готов пропускать мячи, но только в случае побед ЦСКА
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Акинфеев готов пропускать мячи, но только в случае побед ЦСКА 

LiveSport.Ru 39 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что личные успехи и достижения не так важны для него, как результаты его команды.
«Пять игр дома без пропущенных мячей — это заслуга наших защитников. Мы уже все 100 раз между собой переругались, как только ни пихали во время матчей, но все равно друг за друга горой.
В адрес полузащиты тоже могу сказать хорошие слова, ребята нам здорово помогают. Главное — все работает, и работает неплохо, механизм отлажен. Не знаю, может, и не по одному удару наносилось по моим воротам за эти пять матчей, но близко к тому. Уж точно не по 10. Так что мне оставалось только отбить или поймать то, что просочилось к воротам.
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Для меня самого абсолютно не важна эта серия. Я всегда стоял на том, что самое главное — это успехи команды. Если ПФК ЦСКА выиграет 4:3, я буду очень рад такой победе, пускай сам пропущу три гола. Хотя, конечно, сделаю все, чтобы этого не случилось», — приводит слова Акинфеева пресс-служба ЦСКА.
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