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Роналду выразил свое недовольство действиями Зидана
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Роналду выразил свое недовольство действиями Зидана 

Soccer News 38 минут назад
Фото: Soccer News
Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду остался недоволен своей заменой в воскресном матче Ла Лиги против «Атлетико».
Как информирует испанская пресса, ранее 33-летний форвард согласился с доводами главного тренера своей команды Зинедина Зидана, который настоял на том, чтобы он в силу своего возраста чаще отдыхал в матчах с заведомо слабыми соперниками. Однако португальца не устраивает то, что французский специалист решил поберечь его на оставшиеся игры сезона в поединке с принципиальным соперником.
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