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ФК «Амкар» заменит искусственный газон на своем стадионе перед сезоном-2018/19
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ФК «Амкар» заменит искусственный газон на своем стадионе перед сезоном-2018/19 

ТАСС 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Амкар» планирует поменять газон на домашнем стадионе «Звезда» к следующему сезону. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор клуба Игорь Резвухин.
Во вторник Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что «Амкар» проведет оставшиеся три домашних матча чемпионата страны на своем поле. Ранее совместная комиссия РФС и Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по инспектированию полей с искусственным покрытием посетила стадион «Звезда» в Перми.
"Комиссия провела большой объем работы, все рекомендации были нами выполнены, поэтому и такое решение. У нас изначально было в планах поменять газон к следующему сезону", — сказал Резвухин.
Генеральный директор «Амкара» сообщил, что заменить искусственный газон на естественный не получается из-за большой загруженности арены. «У нас нет своей базы, один стадион, где мы тренируемся и играем. Там играет и женская „Звезда-2005“, поэтому нагрузка на поле большая. Если стелить траву, то нужна и база», — отметил Резвухин.
Ближайший матч «Амкар» проведет на своем поле 14 апреля против казанского «Рубина».
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