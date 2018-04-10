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К 1 июня завершится реконструкция домашнего стадиона ФК «Кубань»
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К 1 июня завершится реконструкция домашнего стадиона ФК «Кубань» 

РИА «ФедералПресс» 52 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
К началу лета, реконструкция домашнего стадиона футбольного клуба «Кубань» в Краснодаре должна завершится. Она ведется в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. По словам министра физкультуры и спорта региона, по восточной стороне сейчас полностью завершают ремонт, а к концу апреля ожидается окончание реконструкции, сообщает ТАСС.
Кроме реконструкции ведется еще капитальный ремонт. Так, были отремонтированы подтрибунные помещения, включая конференц-зал, обновлены натуральный газон на основном поле и искусственное покрытие на тренировочном, проведены другие работы.
«ФедералПресс» напоминает, что СМИ рассказали об аренде сборной Испании базы ФК «Краснодар».
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