Реконструкция стадиона «Кубань» будет полностью завершена к 1 июня

На стадионы уже заметны перемены. На футбольной арене модернизировали подтрибунные помещения, поменяли натуральный газон на основном поле и искусственное покрытие на тренировочном.

Как сообщила министр физкультуры и спорта Людмила Чернова , реконструкция домашнего стадиона ФК «Кубань» проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. И будет завершена к началу лета.

По восточной стороне ремонт заканчивается. Реконструкцию здесь намечено завершить к концу апреля. В мая завершат и беговые дорожки. Помимо реконструкции ведется еще и капитальный ремонт.