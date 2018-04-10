Реконструкция стадиона «Кубань» будет полностью завершена к 1 июня 

На стадионы уже заметны перемены. На футбольной арене модернизировали подтрибунные помещения, поменяли натуральный газон на основном поле и искусственное покрытие на тренировочном.
Как сообщила министр физкультуры и спорта Людмила Чернова, реконструкция домашнего стадиона ФК «Кубань» проводится в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. И будет завершена к началу лета.
По восточной стороне ремонт заканчивается. Реконструкцию здесь намечено завершить к концу апреля. В мая завершат и беговые дорожки. Помимо реконструкции ведется еще и капитальный ремонт.
Обновленная спортивная арена сможет принимать различные мероприятия и состязания. Так, в скором времени здесь планируется провести всероссийские соревнования по легкой атлетике, сообщает ТАСС.