Ещё
Названы 4 победителя первого хакатона Газпром-Медиа Развлекательное ТВ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названы 4 победителя первого хакатона Газпром-Медиа Развлекательное ТВ 

RB.ru 24 минуты назад
Фото: RB.ru
Участникам хакатона было предложено пять основных направлений по созданию алгоритмов: новые рекламные технологии, управление интегрированными кампаниями, аудиторные измерения и медиатренды, аналитика потокового видео, а также рекомендательные сервисы для повышения конверсии и улучшения пользовательского опыта. А для работы были предоставлены четыре набора обезличенных данных о просмотрах видеоконтента телеканалов ГПМ РТВ на Rutube.
В качестве жюри выступил состав руководителей «Газпром-Медиа РТВ», среди которых — руководитель инвестиционно-аналитического департамента Галина Дегтярева и директор телеканала ТНТ4, генеральный продюсер Comedy Radio Гавриил Гордеев.
Жюри оценивало следующие критерии:
идея;
реалистичность интеграции;
актуальность для «Газпром-Медиа РТВ».
Победители разделили призовой фонд размером 600 тысяч рублей.
4 победителя
1 место — команда OilStone
Платформа для автоматического определения количества просмотров видео для различных аудиторий на основе видео потока. Приз — 250 тысяч рублей.
2 место — команда AI Психоаналитики
Рекомендательная система по развлекательному и рекламному контенту, который может заинтересовать пользователя на основании анализа поведенческих факторов, ранее просмотренного контента и восстановленного из вторичных данных психологического профиля. Приз — 150 тысяч рублей.
3 место — команда Mr.Bot  Сервис для мгновенного поиска видео с конкретными сценами среди множества видеофайлов. Точность поиска достигается благодаря предварительному анализу видео и дальнейшей обработке запросов пользователей на естественном языке. Приз — 100 тысяч рублей.
Победитель в специальной номинации — команда EORA
Система, показывающая при нажатии на паузу ссылки на актеров, которые в данный момент в кадре. Приз — 100 тысяч рублей.
RB.ru: последние новости
Африканская страна на два дня осталась полностью без интернета Мне нужно снять видео о своей компании. Что делать? Окружи себя лучшими: как вашей компании собрать сильную команду
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой2
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Стал известен новый клуб Ковальчука1
Мэйуэзер прокомментировал арест Макгрегора
Свендсен объявит о завершении карьеры
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение