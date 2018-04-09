Названы 4 победителя первого хакатона Газпром-Медиа Развлекательное ТВ

Участникам хакатона было предложено пять основных направлений по созданию алгоритмов: новые рекламные технологии, управление интегрированными кампаниями, аудиторные измерения и медиатренды, аналитика потокового видео, а также рекомендательные сервисы для повышения конверсии и улучшения пользовательского опыта. А для работы были предоставлены четыре набора обезличенных данных о просмотрах видеоконтента телеканалов ГПМ РТВ на Rutube.

В качестве жюри выступил состав руководителей «Газпром-Медиа РТВ», среди которых — руководитель инвестиционно-аналитического департамента Галина Дегтярева и директор телеканала ТНТ4, генеральный продюсер Comedy Radio Гавриил Гордеев

Жюри оценивало следующие критерии:

идея;

реалистичность интеграции;

актуальность для «Газпром-Медиа РТВ».

Победители разделили призовой фонд размером 600 тысяч рублей.

4 победителя

1 место — команда OilStone

Платформа для автоматического определения количества просмотров видео для различных аудиторий на основе видео потока. Приз — 250 тысяч рублей.

2 место — команда AI Психоаналитики

Рекомендательная система по развлекательному и рекламному контенту, который может заинтересовать пользователя на основании анализа поведенческих факторов, ранее просмотренного контента и восстановленного из вторичных данных психологического профиля. Приз — 150 тысяч рублей.

3 место — команда Mr.Bot Сервис для мгновенного поиска видео с конкретными сценами среди множества видеофайлов. Точность поиска достигается благодаря предварительному анализу видео и дальнейшей обработке запросов пользователей на естественном языке. Приз — 100 тысяч рублей.

Победитель в специальной номинации — команда EORA

Система, показывающая при нажатии на паузу ссылки на актеров, которые в данный момент в кадре. Приз — 100 тысяч рублей.