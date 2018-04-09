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Бельгийский фанат сочинил гимн для своей сборной на русском языке к ЧМ-2018
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Бельгийский фанат сочинил гимн для своей сборной на русском языке к ЧМ-2018 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В видеоролике автор песни сперва появляется с балалайкой в руках рядом со статуей бельгийского художника Рене Магритта, затем на фоне заснеженной Красной площади с портретом президента России Владимира Путина, изображенного в красной футболке сборной Бельгии, а после на фоне футбольного поля стадиона в Сочи.
Болельщик сборной Бельгии по футболу сочинил песню на русском языке на мотив бельгийского гимна, чтобы поддержать свою команду и ее фанатов, которые этим летом поедут на ЧМ в Россию.
По сообщению издания DH.be, автором песни «Давай, Бельгия!», исполненной с характерным иностранным акцентом на русском языке, выступил певец Лу Деприк, который также снялся в видеоклипе к композиции. Отметим, что в ролике присутствует транслитерация русских слов для бельгийских футбольных болельщиков и переводом на французский и нидерландский языки.
«Команда эта — гордость нашей страны. Мы здесь для победы. О, Бельгия, наши сердце и душа с вами. Для нашей победы в России. Давай, Бельгия, давай, давай, давай!» — поется в композиции.
По словам автора песни, он рассчитывает на положительную реакцию со стороны российских болельщиков.
«Уверен, что они скажут, что это классно», — приводит издание слова Лу Деприка.
Артист, пик популярности которого пришелся на 80-е годы, также заявил, что надеется на то, что «у президента РФ есть чувство юмора».
«Кто знает, может он мне вдруг даст паспорт», — сказал Деприк.
Автор песни отметил, для того, чтобы произнести текст на русском, ему пришлось брать уроки у преподавателя.
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