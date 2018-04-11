Пятеро полицейских будут сопровождать болельщиков сборной Бельгии на ЧМ-2018

На чемпионат мира по футболу в Россию приедут пятеро бельгийских полицейских для сопровождения и обеспечения безопасности болельщиков своей сборной. Об этом сообщил посол Бельгии в России Жан-Артур Режибо, слова которого приводит Soir.

"Двое полицейских будут постоянно находиться в Москве, остальные трое будут выезжать на матчи в другие города", — сказал Режибо.

Чемпионат мира по футболу в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. Бельгийская сборная сыграет с Панамой 18 июня в Краснодаре, с Тунисом 23 июня в Москве, с Англией 28 июня в Калининграде.

Ранее сообщалось, что легенда бразильского футбола Пеле может не приехать в Россию из-за проблем со здоровьем.