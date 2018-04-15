Работы по благоустройству 25 дворовых территорий провели в Вешняках в 2017 г.

Работы по благоустройству 25 дворовых территорий провели в столичном районе Вешняки в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.

«В 2017 г. по программе благоустройства в районе Вешняки было приведено в порядок 25 дворовых территорий. Было отремонтировано более 46 тыс. кв м асфальтобетонного покрытия, в том числе производился ремонт большими картами. Также рабочие заменили 3 тыс. 113 погонных м бортового камня. Кроме того, за прошлый год было отремонтировано свыше 7,5 тысяч кв. м газонов. Параллельно были приведены в порядок ограждения, уложено новое резиновое покрытие на детских площадках, заменены 57 малых архитектурных форм», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, помимо прочего, в районе были обновлены детские площадки, шесть спортивных и четыре — для тихого отдыха. Для защиты пешеходов были установлены антипарковочные столбики, их количество составило 170 штук.