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Работы по благоустройству 25 дворовых территорий провели в Вешняках в 2017 г.
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Работы по благоустройству 25 дворовых территорий провели в Вешняках в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Работы по благоустройству 25 дворовых территорий провели в столичном районе Вешняки в 2017 г. Об этом сообщает пресс-служба управы района.
«В 2017 г. по программе благоустройства в районе Вешняки было приведено в порядок 25 дворовых территорий. Было отремонтировано более 46 тыс. кв м асфальтобетонного покрытия, в том числе производился ремонт большими картами. Также рабочие заменили 3 тыс. 113 погонных м бортового камня. Кроме того, за прошлый год было отремонтировано свыше 7,5 тысяч кв. м газонов. Параллельно были приведены в порядок ограждения, уложено новое резиновое покрытие на детских площадках, заменены 57 малых архитектурных форм», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что, помимо прочего, в районе были обновлены детские площадки, шесть спортивных и четыре — для тихого отдыха. Для защиты пешеходов были установлены антипарковочные столбики, их количество составило 170 штук.
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