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Вешняковцев привлекают к занятиям спортом
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Вешняковцев привлекают к занятиям спортом 

Управа района Вешняки 25 минут назад
Фото: Управа района Вешняки
В районе Вешняки проводится значительный объем работы по привлечению взрослого населения к занятиям спортом. Об этом сообщил глава управы Сергей Махов.
Он рассказал, что в районе регулярно проводятся турниры по футболу, стритболу, волейболу, баскетболу, шашкам и шахматам. При этом возраст участников соревнований варьируется от 18 до 75 лет.
Сергей Михайлович разъяснил, что информирование населения о проведении спортивно-массовых мероприятий происходит при помощи афиш, таким образом все желающие могут узнать о соревнованиях. Подобные афиши вывешиваются на информационных стендах управы и на спортивных площадках.
Глава управы добавил, что с анонсами районных мероприятий можно также ознакомиться в электронной газете «Вешняки», а также найти там информацию о том, как они прошли. Там же размещаются и фотоотчёты крупных акций.
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