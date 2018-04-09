Вешняковцев привлекают к занятиям спортом

В районе Вешняки проводится значительный объем работы по привлечению взрослого населения к занятиям спортом. Об этом сообщил глава управы Сергей Махов.

Он рассказал, что в районе регулярно проводятся турниры по футболу, стритболу, волейболу, баскетболу, шашкам и шахматам. При этом возраст участников соревнований варьируется от 18 до 75 лет.

Сергей Михайлович разъяснил, что информирование населения о проведении спортивно-массовых мероприятий происходит при помощи афиш, таким образом все желающие могут узнать о соревнованиях. Подобные афиши вывешиваются на информационных стендах управы и на спортивных площадках.

Глава управы добавил, что с анонсами районных мероприятий можно также ознакомиться в электронной газете «Вешняки», а также найти там информацию о том, как они прошли. Там же размещаются и фотоотчёты крупных акций.