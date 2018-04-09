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Найден отвечающий за формирование сложного колоса пшеницы ген
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Найден отвечающий за формирование сложного колоса пшеницы ген 

Индикатор 21 минуту назад
Фото: Индикатор
Ученые из Великобритании и Австралии выделили ген, контролирующий образование вторичного колоска у злаков. Исследование поможет улучшить важнейшие сельскохозяйственные культуры: пшеницу, ячмень и рис. Результаты работы опубликованы в журнале The Plant Cell.
Используя секвенирование генома и различные техники селекции растений, авторы работы определили, какой ген регулирует размер и форму вторичных колосков, которые могут повысить урожайность злаков. Они обнаружили ген Teosinte Branched1 (TB1), который регулирует форму соцветия. Он оказался связан с известным уже геном Green Revolution (ген «зеленой революции», Rht-1), который контролирует высоту растения. Возможно, некоторые «функции» Rht-1 на самом деле относятся к TB1  «Эта работа — пример того, что мы можем сделать с пшеницей сейчас, с теми ресурсами, которые у нас есть. Мы перешли из полей в лаборатории и вернулись обратно. Этот ген вносит значительный вклад в те черты, которые важны для сельского хозяйства», — прокомментировал соавтор статьи, генетик из Центра Джона Иннеса Скотт Боден.
По словам ученых, исследованные ими генетические механизмы важны для селекции многих зерновых культур, например, пшеницы и риса.
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