Маленькая фигуристка из Екатеринбурга выступила на ледовом шоу Первого канала

10-летняя Алиса Овсянкина из Екатеринбурга выступила на шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети». Вместе со своим партнёром 12-летним Фёдором Ореховым они прошли отборочный этап и попали в команду Ильи Авербуха

Перед выступлением Алиса рассказала, что тренировалась на катке «Локомотив», но недавно переехала в Москву, чтобы работать в группе Горшкова, и сейчас выступает за Московскую область.

Комментаторы шоу похвалили фигуристов. Алиса и Фёдор, ожидая оценок жюри, держались за руки. Все судьи оценили выступление ребят положительно, и юные фигуристы выбрали в качестве наставника Илью Авербуха.

Фигуристы из Екатеринбурга не в первый раз участвуют в подобном шоу. 9-летняя Диана Адигезалова из Екатеринбурга заняла третье место на всероссийском конкурсе «Дети на льду. Звёзды».