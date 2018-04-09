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Маленькая фигуристка из Екатеринбурга выступила на ледовом шоу Первого канала
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Маленькая фигуристка из Екатеринбурга выступила на ледовом шоу Первого канала 

e1.ru 2 часа назад
Фото: e1.ru
10-летняя Алиса Овсянкина из Екатеринбурга выступила на шоу Первого канала «Ледниковый период. Дети». Вместе со своим партнёром 12-летним Фёдором Ореховым они прошли отборочный этап и попали в команду Ильи Авербуха.
Перед выступлением Алиса рассказала, что тренировалась на катке «Локомотив», но недавно переехала в Москву, чтобы работать в группе Горшкова, и сейчас выступает за Московскую область.
Комментаторы шоу похвалили фигуристов. Алиса и Фёдор, ожидая оценок жюри, держались за руки. Все судьи оценили выступление ребят положительно, и юные фигуристы выбрали в качестве наставника Илью Авербуха.
Фигуристы из Екатеринбурга не в первый раз участвуют в подобном шоу. 9-летняя Диана Адигезалова из Екатеринбурга заняла третье место на всероссийском конкурсе «Дети на льду. Звёзды».
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