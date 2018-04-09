Большой экстремальный панда‑парк появится в Одинцове в 2018 году

«Визитной карточкой района стал парк имени Ларисы Лазутиной. С пятницы по понедельник насчитывает порядка 15 тысяч человек, которые приезжают позаниматься спортом. Мы сделали и круглосуточное освещение, и зону проката. Появился панда-парк. В этом году планируем сделать большой экстремальный панда-парк», — сказал Иванов.

Он отметил, что также планируется ввести мобильные снежные пушки, которые позволят на два месяца увеличить в следующем году зимний сезон для лыжников.

Спортивный парк имени Лазутиной располагается всего в 10 минутах езды от Москвы в Подушкинском лесу на территории 280 гектаров. Парк носит имя легендарной лыжницы, многократной чемпионки мира, пятикратной олимпийской чемпионки, Героя России Ларисы Лазутиной.

Парк является любимым местом досуга и занятий спортом как для жителей Одинцовского и соседних районов, так и для многих москвичей. «Лазутинская» трасса имеет два «кольца» — 3 и 6 километров — и проходит через всю территорию парка. В зависимости от времени года посетители могут прокатиться по трассе на лыжах, велосипедах, роликах, лыжероллерах и лонгбордах.