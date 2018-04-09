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Большой экстремальный панда‑парк появится в Одинцове в 2018 году
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Большой экстремальный панда‑парк появится в Одинцове в 2018 году 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Экстремальный панда-парк планируют создать в 2018 году в парке имени Лазутиной, сообщил глава Одинцовского района Подмосковья Андрей Иванов в ходе отчета губернатору Московской области Андрею Воробьеву.
«Визитной карточкой района стал парк имени Ларисы Лазутиной. С пятницы по понедельник насчитывает порядка 15 тысяч человек, которые приезжают позаниматься спортом. Мы сделали и круглосуточное освещение, и зону проката. Появился панда-парк. В этом году планируем сделать большой экстремальный панда-парк», — сказал Иванов.
Он отметил, что также планируется ввести мобильные снежные пушки, которые позволят на два месяца увеличить в следующем году зимний сезон для лыжников.
Спортивный парк имени Лазутиной располагается всего в 10 минутах езды от Москвы в Подушкинском лесу на территории 280 гектаров. Парк носит имя легендарной лыжницы, многократной чемпионки мира, пятикратной олимпийской чемпионки, Героя России Ларисы Лазутиной.
Парк является любимым местом досуга и занятий спортом как для жителей Одинцовского и соседних районов, так и для многих москвичей. «Лазутинская» трасса имеет два «кольца» — 3 и 6 километров — и проходит через всю территорию парка. В зависимости от времени года посетители могут прокатиться по трассе на лыжах, велосипедах, роликах, лыжероллерах и лонгбордах.
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