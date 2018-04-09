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В Аксарке отметили День оленевода
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В Аксарке отметили День оленевода 

Красный Север 2 часа назад
Фото: Красный Север
День Оленевода в Аксарке, в воскресенье, собрал по обыкновению много участников и гостей со всей страны и зарубежья. Погода выдалась солнечной, стоял легкий морозец, луж не было, так что гуляния удались на славу. На огромной площади возвели чумы, установили лотки с необычными для горожан товарами и карусели, даже запустили паровозик для детворы. Всё это стоило того, чтобы провести здесь выходной, даже если добираться пришлось издалека на самолете.
Жители тундры от души размялись на традиционных состязаниях. Они перетягивали палку, сходились в национальной борьбе, делали тройные прыжки и, конечно, метали тынзян на хорей. Почему-то меньше всего желающих нашлось для прыжков через нарты. Зато целая очередь выстроилась, чтобы поучаствовать в гонках на оленьих упряжках и беге на лыжах с палкой. Наблюдать за этими видами состязаний «перекочевала» большая часть зрителей.
Но были и более мирные забавы: на сцене проводили конкурс национального костюма, а на стоянке около оленьего «транспорта» определяли лучшую женскую нарту.
Праздник продолжался до самого вечера.
В ближайшее время эстафету Дня оленевода подхватят на севере ЯНАО — в Тазовском и Красноселькупском районах. Празднования пройдут 14 и 15 апреля, последнее — в Новом Порту.
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