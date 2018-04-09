О ежемесячной выплате отдельным категориям федеральных льготников

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации гражданам из числа ветеранов, инвалидов, включая детей-инвалидов, бывших несовершеннолетних узников фашизма и лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, Пенсионным фонд России осуществляет ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ).

Отдельным категориям граждан из числа ветеранов и инвалидов вследствие военной травмы устанавливается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение (ДЕМО) в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 и от 1 августа 2005 года № 887.

На сегодняшний день получателями ЕДВ и ДЕМО через Главное управление ПФР № 8 по г. Москве и Московской области являются свыше 172907 граждан, из них: по Южному административному округу — 166874 гражданина, по Ленинскому муниципальному району Московской области — 6033 граждан.

Граждане, имеющие статус Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, — имеют право подавать заявление на получение ЕДВ по 31 декабря текущего года включительно. Такой срок установлен в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2017 г. № 449 «О внесении изменений в статьи 9 и 9.1. Закона РФ „О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы“. При этом назначение ЕДВ производится с 1 января года, следующего за годом подачи заявления об установлении ЕДВ.

Для членов семей умерших (погибших) Героев Российской Федерации, звание Героя Российской Федерации которым присвоено посмертно, Федеральным законом предусмотрен особый порядок установления ЕДВ при первичном обращении — с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором член семьи погибшего Героя Российской Федерации обратился с заявлением об установлении ЕДВ.

Для всех других категорий федеральных льготников срок подачи заявлений определен законодательством до 1 октября текущего года.

ГУ ПФР № 8 по г. Москве и Московской области