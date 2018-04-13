Хамитов: перед новым тренером «Салавата Юлаева» стоит задача стать лидером КХЛ

КРАСНОЯРСК, 13 апреля. / ТАСС /. Новый главный тренер и обновленный состав уфимского «Салавата Юлаева» должны обеспечить лидерство клуба в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал глава республики Рустэм Хамитов в кулуарах Красноярского экономического форума.

Уфимский клуб в нынешнем сезоне дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, где уступил в серии челябинскому «Трактору» со счетом 3-4. «Салават Юлаев» 4 апреля сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером Эрккой Вестерлундом, 11 апреля на этот пост назначен Николай Цулыгин , который входил в тренерский штаб финского специалиста.

"Несмотря на квалификацию, опыт и известность иностранного тренера, глубоких отношений с игроками команды не сложилось: языковой барьер сыграл, плюс менталитет другой", — отметил Хамитов. По его словам, первый в истории клуба опыт привлечения для работы иностранного тренера не был отрицательным, но и не дал результата, которого ожидали.

"Поэтому понимаем, что на данном этапе нужен российский тренер. Мы видим, что сегодня формируется плеяда 40-45 летних российских специалистов, и у нас есть свои такие специалисты. Это бывшие игроки «Салавата Юлаева», которые сегодня успешно работают тренерами. Команда «Салават Юлаев» остановилась на кандидатуре Цулыгина", — сказал Хамитов

"Это тоже риск, все понимают, что молодой наставник, но когда-то надо начинать. Тренер и обновленная команда должны сделать так, чтобы «Салават Юлаев» был в лидерах лиги, тем более, что финансирование клуба нормальное и не сокращалось", — отметил глава Башкирии.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.