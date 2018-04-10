Николай Цулыгин — главный тренер «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» определился с главным тренером на следующий сезон — наставником уфимской команды стал Николай Цулыгин . Об этом будет обявлено в ближайшее время. Это решение более чем спорное и рискованное, и сейчас оно многим может показаться худшим из всех вариантов. Ведь в «Салавате» не стали пытаться уговаривать Вячеслава Быкова , открестились от борьбы за свободных Илью Воробьёва, Андрея Скабелку Алексея Кудашова . В Уфе пошли своим путём, назначив тренером местного воспитанника без опыта работы, зато находившегося в штабе предыдущего наставника Эркки Вестерлунда. На первый взгляд, кажется, что в этом решении мало логики, но всё-таки не стоит заранее говорить о нём как о катастрофе.

Что мы знаем о Николае Цулыгине?

Для уфимских болельщиков со стажем этот человек не нуждается в представлении, но широкой хоккейной общественности Цулыгин практически незнаком. Он родился в Уфе, хоккеем начал заниматься в школе «Салавата Юлаева» и выбрал амплуа защитника. С 17 лет стал привлекаться к играм за главную башкирскую команду, а через три года уехал в Северную Америку, где был проспектом «Анахайма». За «могучих уток» он в итоге сыграл лишь 22 встречи, вскоре вернулся в российскую Суперлигу, где и играл до окончания игровой карьеры. Помимо «Салавата» в послужном списке Цулыгина значатся «Ак Барс», «Магнитка», «Северсталь» , «Нефтехимик», московское «Динамо», «Сибирь», а последним клубом для Николая стало «Торпедо».

Карьеру игрока Цулыгин завершил в 2008-м, а через четыре года он начал заниматься тренерской деятельностью. Николаю Леонидовичу доверили юниорские команды «Салавата Юлаева», и он два года работал с 16-17-летними хоккеистами. В 2015 году Цулыгина подняли в команду МХЛ «Толпар», где он два сезона был помощником главного тренера сначала у Алика Гареева, а затем у Константина Полозова . Наконец, перед прошлым сезоном Цулыгин вошёл в штаб Эркки Вестерлунда, причём стал единственным русскоязычным тренером «Салавата» на скамейке, а значит, осуществлял все коммуникации между финским наставником и хоккеистами. Кроме того, Цулыгин стал переводчиком для Вестерлунда и в его общении с журналистами. В качестве помощника Цулыгину не удалось ничего выиграть ни с «Толпаром», ни с «Салаватом», но Николаю Леонидовичу сейчас вручают вожжи главной хоккейной команды Башкортостана и оказывают высокое доверие. Что же означает для уфимцев эта очередная смена тренера?

Вектор остаётся прежним

Известно, что в «Салавате» после вылета команды из плей-офф не хотели делать резких движений относительно тренерского штаба, надеясь сохранить на посту наставника Эркку Вестерлунда. Это значит, что стиль финского специалиста вполне устраивал руководство клуба. Но Вестерлунд хотел увеличения зарплаты, а на это уфимцы пойти не смогли. Или не захотели. Но и кардинально менять вектор развития команды не входило в планы боссов «Салавата», и при таком раскладе Цулыгин остался основным кандидатом в главные тренеры. Ведь он был единственным из штаба Вестерлунда, кто не входил в его финскую команду, которая после ухода Эркки, разумеется, последовала за ним. Кроме того, Цулыгин был тем человеком, который руководил хоккеистами на русском языке, а значит, пропускал через себя все установки и требования бывшего главного тренера.

Цулыгину, который играл на позиции защитника, должны быть близки понятия дисциплинированного, рационального хоккея, а за год работы с Вестерлундом он наверняка поднаторел в теоретической базе по этому вопросу. Поэтому назначение Цулыгина видится вполне естественным в плане сохранения заданного вектора руководства командой. Но главное, что с назначением русскоязычного тренера решится проблема коммуникации, которая, очевидно, мешала продуктивной работе в «Салавате» в минувшем сезоне. Ведь мало того что английский Вестерлунда был далёк от идеала, так ещё и сам Цулыгин не всегда хорошо справлялся с ролью переводчика.

Теперь же тренер и большая часть команды заговорят на одном языке, а это в хоккее может быть гораздо важнее, чем любая тактика, стратегия или идеология. Недаром ведь в КХЛ почти не осталось иностранных тренеров.

Свой человек

Помимо того что в Цулыгине руководство уфимцев видит русскоязычное продолжение системы Вестерлунда, на Николая Леонидовича наверняка рассчитывают и как на человека со своего двора. Ведь Цулыгин родился в Уфе, и «Салават Юлаев» для него не просто место работы, а хоккейная альма-матер. В своё время уфимцы уже привлекали к работе с главной командой доморощенного специалиста, но у Венера Сафина получилось немногое. Впрочем, это совсем не означает, что и Цулыгина ждёт провал, тем более что даже в КХЛ есть примеры относительно успешных проектов местных тренеров. Например, можно вспомнить работу Евгения Корноухова в Омске. Да, этот специалист не добился никаких успехов с «Авангардом», плохо находил общий язык в межличностных отношениях с хоккеистами и тренировал «ястребов» всего один сезон. Но, тем не менее, тот чемпионат стал лучшим для омичей за последние шесть лет. «Авангард» тогда занял первое место в Восточной конференции, а в плей-офф имел самый реальный шанс за последнее время попасть в полуфинал Кубка Гагарина.

А есть ведь и совсем свежий пример Анвара Гатиятулина . Челябинский тренер долгое время работал в МХЛ, а затем принял «Трактор» и результаты команды с каждым годом только улучшаются, а сам Анвар Рафаилович заслуженно претендует на звание тренера года в КХЛ. Однако справедливости ради нужно всё-таки отметить, что на данный момент Цулыгин ближе к сравнению с Сафиным, чем с теми же Корноуховым и Гатиятулиным. И дело совсем не в уфимском землячестве: просто омский и челябинский специалисты до работы главным тренером в КХЛ руководили «Омскими ястребами» и «Белыми медведями» в МХЛ, а Цулыгин с Сафиным были лишь помощниками.

Все когда-то начинали с нуля

И всё же уфимским болельщикам не стоит заранее хоронить следующий сезон. Ведь у Николая Цулыгина может и получиться. В КХЛ за последнее время появилось достаточно специалистов новой волны, и во многих из них в начале пути совсем не верили болельщики, зато руководители клубов выдавали карт-бланш. Вспомним, что Андрей Назаров сразу после окончания карьеры возглавил «Трактор», а затем стал неплохим и востребованным специалистом. Петерису Скудре понадобился лишь один сезон работы помощником, чтобы затем возглавить «Торпедо» и сколотить из нижегородцев крепкий, кусачий коллектив. Алексей Кудашов своей работой в мытищинском «Атланте» за два года заслужил вызов в «Локомотив», с которым в прошлом сезоне сотворил главную сенсацию Кубка Гагарина.