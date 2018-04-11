Новым тренером «Салавата Юлаева» назначен Цулыгин 

Об этом сообщает ТАСС.
"Известный воспитанник уфимского хоккея Николай Цулыгин назначен главным тренером ХК «Салават Юлаев».
Контракт со специалистом подписан на один сезон с возможностью продления еще на один", — отметили в команде.
В 2017 году Цулыгин был назначен ассистентом главного тренера «Салавата Юлаева» Эркки Вестерлунда. 4 апреля уфимский клуб и финский специалист расторгли контракт, который был рассчитан еще на один год, по обоюдному согласию.
В нынешнем сезоне «Салават Юлаев» уступил в четвертьфинале Кубка Гагарина челябинскому «Трактору» со счетом 3:4.