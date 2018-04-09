«Наша цель — Паралимпиада»: челябинские гимнасты представят Россию на Всемирных играх в Абу-Даби

Четыре спортивных гимнаста из Челябинска представят Россию на Всемирных играх в Абу-Даби. В состав сборной специальной Олимпиады–2019 вошли Арина Кутепова, Валерий Ягофаров, Дмитрий Солонгин и Игорь Макейкин. Они поборются не только за призовые места, но и возможность участвовать в Паралимпиаде. В её программу спортивная гимнастика будет включена впервые.

Игры пройдут в марте следующего года. В них примут участие около семи тысяч спортсменов из 170 стран. Отбор по спортивной гимнастике проводился в Челябинске. С 3 по 7 апреля Южный Урал впервые принимал самых сильных особенных спортсменов из разных регионов.

Арина является единственным кандидатом в мастера спорта с синдромом Дауна

Арина Кутепова занимается спортивной гимнастикой с пяти лет. Сейчас девушке 18, она сильнейшая гимнастка с синдромом Дауна. Арина совмещает свои тренировки и работу помощником тренера в СШОР № 4 — помогает заниматься детям с нарушениями интеллекта.

В отборочных соревнованиях участвовали спортсмены из 12 регионов

— Перед отборочными соревнованиями Арина не вылазила из спортзала, у неё было по две-три тренировки в день плюс домашние задания, — рассказывает мама спортсменки Наталья Кутепова. — К сожалению, не все регионы могут похвастаться такой выстроенной работой с особыми детьми. В Челябинске созданы все условия, и это даёт результаты. Арина единственная в России обладательница статуса кандидата в мастера спорта с синдромом Дауна.

Спортивная гимнастика впервые будет включена в программу Паралимпиады

Недавно родители особых спортсменов добились включения спортивной гимнастики в программу Паралимпийских игр. Предстоящие соревнования в Абу-Даби станут подготовкой к этим состязаниям.

— Гимнастика — вид спорта, требующий очень хорошей координации. Несколько лет проводились научные исследования, могут ли дети с нарушениями наращивать своё мастерство. Арина тоже принимала участие в обследованиях, — напомнила Наталья Кутепова.

В Абу-Даби Россию представят четыре гимнаста

Первый чемпионат России по спортивной гимнастике, который будет отборочным на Паралимпиаду, пройдёт в сентябре этого года в Коломне.