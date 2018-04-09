Имя Героя СССР увековечили рядом с вывеской винного магазина на улице Ульянова в Нижнем Новгороде

Нижегородец считает такое «соседство» оскорблением памяти знаменитого артиллериста, который провёл в г. Горьком последние годы своей жизни.

— Артиллерист Чернов вряд ли думал об увековечении своего имени. И, конечно, представить не мог, что его имя со временем будет увековечено на стене винного магазина, — пишет Дмитрий.

Справка.

Кирилл Прокофьевич Чернов родился 27 мая 1907 года в деревне Омеленская Слобода ныне Бобруйского района Могилёвской области в семье крестьянина. Службу в рядакх Красной Армии начал в 1929 году, спустя год вступил в ВКП (б). В 1933 году окончил Объединённую военную школу, а затем — Высшую офицерскую артиллерийскую школу.

С августа 1941 года Кирилл Прокофьевич принимал участие в боях на фронтах Великой Отечественной войны. Под Сталинградом командовал истребительно-противотанковым артиллерийским полком, в ходе Курской битвы — артиллерийской бригадой. В октябре 1943 года на правом берегу Днепра бригада под командованием Чернова в течение двух дней удерживала захваченный плацдарм, отбив атаки противника. 24 декабря 1943 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии подполковнику Кириллу Прокофьевичу Чернову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Бригада Чернова принимала участие в боях за освобождение Киева и получила наименование «Киевской». В бою на подступах к Западной Украине Кирилл Прокофьевич Чернов был тяжело ранен. После лечения в госпитале был назначен на должность командира 170-й лёгкой артиллерийской бригады и принимал участие в разгроме противника в Венгрии и Австрии.

В 1961 году генерал-майор артиллерии Кирилл Прокофьевич Чернов вышел в запас, после чего жил и работал в Горьком. Умер 18 октября 1972 года. Похоронен на кладбище «Марьина роща».