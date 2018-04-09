«Манчестер Юнайтед» намерен перехватить Фреда у «Манчестер Сити» 

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Фред Сантос интересен двум клубам из Манчестера.
Как сообщает Daily Mail, главным претендентом на трансфер бразильца был «Манчестер Сити», однако "Манчестер Юнайтед" намерен увести 25-летнего футболиста из под носа принципиального соперника. В конце зимнего трасферного окна Фред был близок к трансферу в команду Хосепа Гвардиолы, однако клубы не смогли прийти к соглашению. Сумма трансфера оценивается в 50 млн фунтов (около 58 млн евро).
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