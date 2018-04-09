Собери все «пасхалки» вместе: 74.ru наградил самого внимательного читателя

74.ru подвёл итоги конкурса на внимательность, проходившего на сайте со 2 по 6 апреля. Сегодня мы пригласили победителя в редакцию и вручили ему два билета на финал чемпионата мира по хоккею среди юниоров и презенты с символикой 74.ru.

Всю прошлую рабочую неделю мы прятали на фотографиях и в видеороликах на сайте пасхальные яйца с буквами. Всего их было пять. Читателям надо было найти их, собрать из них слово и прислать получившийся вариант на почту для конкурса (Написать письмо).

Мы получили от вас около сотни писем. Некоторые читатели начали присылать найденные буквы и предположения о спрятанном слове ещё в начале минувшей недели. Но по условиям конкурса мы учитывали лишь те письма, что пришли на почту для конкурса после публикации на 74.ru последней «пасхалки». Она спряталась в новости о поздравлении губернатором хоккейного клуба «Трактор» с бронзой КХЛ.

Большинство читателей 74.ru верно угадало зашифрованное слово «верба». Это символ Вербного воскресенья, празднуемого за неделю до Пасхи. Самым быстрым читателем, который прислал нам верный вариант уже через 24 минуты после появления на сайте последней «пасхалки», оказался Дмитрий Маджаров.

— 74.ru я читаю уже очень много лет. Моя работа связана с компьютерами. И в течение дня я периодически захожу и просматриваю новости, постоянно смотрю репортажи, — рассказал редакции победитель конкурса. — Уже в четверг было понятно, что это слово «верба». Но нужно быть честным, поэтому я дождался новости с последним спрятанным яйцом и после её выхода написал ответ.

Выигранные билеты на хоккей Дмитрий планирует использовать самостоятельно. Пойти на финал статусных соревнований он хочет вместе с сыном.

Пойти на финал U18 в Челябинске Дмитрий планирует вместе с сыном

Если вы тоже хотели бы испытать удачу в конкурсах 74.ru, оставляйте комментарии, и мы обязательно придумаем для вас ещё что-нибудь интересное.