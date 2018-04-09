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Новым тренером «Зенита» может стать аргентинец Бьельса
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Новым тренером «Зенита» может стать аргентинец Бьельса 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Известный аргентинский специалист Марсело Бьельса может стать следующим тренером "Зенита", заменив Роберто Манчини. Итальянец склоняется к тому, чтобы возглавить сборную своей страны.
Как сообщают «Невские новости», Марсело Бьельса считается одним из возможных преемников Манчини на посту главного тренера «Зенита». 62-летний Бьельса в настоящее время не связан ни с одним клубом. Кроме того, в «Зените» играют сразу пять аргентинцев, и это обстоятельство может повлиять на выбор руководства клуба.
У себя на родине Бьельса работал с клубами «Ньюэллз Олд Бойз» и «Велес Сарсфилд», а также сборной Аргентины. У Бьельсы есть богатый опыт работы в Европе. Он тренировал испанские «Эспаньол» и «Атлетик», французские «Марсель» и «Лилль», иальянский «Лацио».
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