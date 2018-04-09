Новым тренером «Зенита» может стать аргентинец Бьельса

Известный аргентинский специалист Марсело Бьельса может стать следующим тренером "Зенита" , заменив Роберто Манчини . Итальянец склоняется к тому, чтобы возглавить сборную своей страны.

Как сообщают «Невские новости», Марсело Бьельса считается одним из возможных преемников Манчини на посту главного тренера «Зенита». 62-летний Бьельса в настоящее время не связан ни с одним клубом. Кроме того, в «Зените» играют сразу пять аргентинцев, и это обстоятельство может повлиять на выбор руководства клуба.

У себя на родине Бьельса работал с клубами «Ньюэллз Олд Бойз» и «Велес Сарсфилд», а также сборной Аргентины. У Бьельсы есть богатый опыт работы в Европе. Он тренировал испанские «Эспаньол» и «Атлетик», французские «Марсель» и «Лилль», иальянский «Лацио».