Трансферный дайджест. 3-9 апреля

Тоби Алдервейрелд «Тоттенхэм», защитник, 29 лет Защитник «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелд не попадает в состав исключительно по игровым причинам, а не из-за проблем с пролонгоцией контракта, утверждает главный тренер «шпор» Маурисио Почеттино.

29-летний бельгиец не выходил на поле в АПЛ с октября прошлого года — несколько месяцев он был вне игры из-за проблем с подколенным сухожилием, в январе заявил, что уже «здоров и готов на 100%», но с тех пор ни разу не появился в составе.

«Меня не волнуют его проблемы с клубом. Если он лучше других, то обязательно будет играть. Речь идет не о чувствах и эмоциях, а о том, чтобы делать все для победы команды. Я себе не враг. Я не думаю о том, чей контракт истекает через год, чей через полгода, а чей через 10 лет. Когда мы провернули рекордную сделку по Сиссоко, и он не был готов, то не играл. Когда пришли Деле Алли и Сон за 22 миллиона, то кто играл? Деле, причем весь сезон.

Повторюсь, мое решение не связано с проблемами Тоби. Меня это не волнует. Мое решение — о том, что лучше для команды», — сказал Почеттино.

«Мне очень жаль, потому что Тоби был важным игроком в течение последних двух сезонов. Затем он получил травму, и на его место пришли Дэвинсон Санчес и Ян Вертонген . Теперь ему нужно доказывать, что он не хуже. Это не значит, что он больше не будет играть. Но теперь ему нужно работать еще усерднее».

По данным Daily Mail, Алдервейрелд рассчитывал заключить новый пятилетний контракт с недельным окладом в 200 тысяч фунтов в неделю, однако «Тоттенхэм» отказался удовлетворить финансовые требования игрока. Источник отмечает, что запросы бельгийца не станут проблемой для ПСЖ — чемпион Франции может выкупить контракт Тоби за 25 миллионов фунтов уже по окончании сезона-2018/19.

Наш прогноз: ПСЖ.

Вингеры «Баварии» Арьен Роббен и Франк Рибери получили предложения о продлении действующих контрактов, сообщает Bild

«А почему мы не должны этого делать? С момента, как эти парни прибыли в Мюнхен, мы добились больших успехов. Мы говорили им, что сделаем предложения в нужное время. Они знали об этом. Почему мы так решили? Оба играют ключевые роли и оба — мастера топ-класса», — заявил генеральный директор «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

«В футболе возможно все. Нужно смотреть на ситуацию трезво. Я не из тех, кто будет говорить, что «Бавария» — это единственная опция. Есть предложения и от других клубов. Все думают о будущем, я не исключение», — сказал Роббен в интервью Kicker.

Кстати, Роббен на днях поведал интереснейшую историю, как в 2004-м году он едва не оказался в « Манчестер Юнайтед ». Британские газеты пестрели заголовками о скором переезде голландца на «Олд Траффорд», однако в итоге он оказался в «Челси», который за год до этого приобрел Роман Абрамович

«У меня был очень хороший разговор с Фергюсоном в Манчестере, мы поговорили и о футболе, и о жизни. Я также осмотрел их тренировочную базу, все было превосходно. Если бы «Манчестер Юнайтед» предложил мне контракт сразу после этой встречи, я бы подписал его без раздумий», — рассказал Роббен журналу FourFourTwo. «Но после того, как я вернулся в ПСВ, ничего не происходило. Не было никаких реальных контактов или предложений. В то время руководство ПСВ также вело переговоры с „Челси“, возможно, они предложили больше денег — я не знаю, если честно. Я поговорил с представителями „синих“, и мне понравились их планы. Нам понадобилась одна встреча, чтобы уладить все детали — все произошло очень быстро. Если бы „Юнайтед“ предложил мне контракт, я бы подписал его, но этого не произошло, и я об этом не жалею».

Наш прогноз: «Бавария».

Антуан Гризманн «Атлетико», нападающий, 27 лет Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз развеял слухи о своем скором переезде в «Барселону».

«Не знаю, что там говорят ваши источники, но прямо сейчас нет ничего — никаких договоренностей», — сказал француз в интервью телеканалу TF1, по данным которого «переговоры находятся в продвинутой стадии». «Но если и должен что-то решить, то нужно это сделать до чемпионата мира, чтобы думать уже только о сборной Франции. Иначе будут всякие звонки, отвлекающие разговоры. Я не хочу этого. Мне хочется приехать на чемпионат мира и думать только о нем».

Британская The Sun утверждает, что 27-летний нападающий отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» и согласовал с каталонским клубом переход за 88 миллионов фунтов стерлингов (100 миллионов евро или примерно 123 миллиона долларов). 90 миллионов евро «Барселона» планирует выручить с продажи Дениса Суареса Андре Гомеша — по 45 миллионов за каждого.

«Это правда, что мы много разговариваем на эту тему», — заявил защитник «Барсы» и соотечественник Гризманна Самюэль Умтити. «Я поговорил с Антуаном в расположении сборной Франции, но только чтобы узнать его мнение о „Барселоне“. Все мечтают играть за „Барсу“. Если Гризманн перейдет к нам, мы будем играть в 6 форвардов», — сказал Умтити в интервью Canal+.

Наш прогноз: «Барселона».

Гарет Бейл «Реал» , полузащитник, 28 лет Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан утверждает, что полузащитник «бланкос» Гарет Бейл не утратил его доверия, несмотря на недовольство, которое валлиец демонстрировал, находясь на скамейке запасных по ходу матча Лиги чемпионов с «Ювентусом» (3:0).

Испанские журналисты во время трансляции обратили внимание, что Бейл оказался единственным из находившихся в запасе, кто никак не отреагировал на «тот самый» гол Криштиану Роналду

«Я понимаю раздражение Бейла. Но я должен принимать решения. Это нормально. Потому что игроки всегда хотят быть вовлеченными в дело. Он тоже хотел себя проявить. Но выходившие на поле в последних матчах прекрасно делали свою работу. Это сложно, однако решения приходится принимать. Если он не играл матч или два, это ничего не означает. Он все еще важный игрок для нас, и у него будет шанс», — сказал Зидан в интервью AS.

По информации El Confidencial, Бейл всерьез намерен покинуть «королевский клуб». Источник отмечает, что у игрока плохие отношения с тренером, он не выучил испанский язык и в последнее время перестал выкладываться на тренировках.

Напомним, что контракт валлийца с «Реалом» рассчитан до 2022 года.

P. S. В воскресном матче с «Атлетико» Бейл вышел в стартовом составе, отыграл все 90 минут и отметился голевой передачей на Роналду.

Наш прогноз: «Реал».

Аарон Рэмзи«Арсенал», полузащитник, 27 лет Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер сообщил, что клуб ведет переговоры о новом контракте с полузащитником Аароном Рэмзи, который стал одним из героев первого матча 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА (4:1).

«Мы общаемся, и я уверен в нем. У него еще полтора года контракта. С моей точки зрения все просто, но нам все-таки нужно договориться.

Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Он один из тех парней, которые в клубе уже очень долго. И он будет важным игроком в будущем», — отметил Венгер.

Наш прогноз: «Арсенал».

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, который только-только восстановился после травмы, заявил, что не обращает внимание на слухи о возможном трансфере в «Ювентус» или «Манчестер Юнайтед».

«У каждого сейчас своя версия. Могу лишь сказать, что прямо сейчас вообще не думаю о будущем», — отметил 23-летний хавбек в интервью zurnal.rs. «Сейчас, вернувшись в строй, я могу сосредоточиться на главном — моя игра и результаты „Лацио“. Ситуация заставила меня понять, что пока не нужно думать о каких-то других вариантах. Я сосредоточен на своем нынешнем клубе и задаче — попасть в Лигу чемпионов».

«Не знаю, сколько он может стоить, и не хочу даже думать об этом. В любом случае это сумма свыше 80-90 миллионов евро. Сергей для нас крайне важен и еще не достиг своего потолка. Его пример показывает, что хороших игроков всегда можно найти и развить», — прокомментировал ситуацию спортивный директор «Лацио» Игли Таре.

«Хочу прояснить: «Лацио» никогда не определял на него цену и ничего за него не просил. Прошлым летом мы получали по нему более или менее сопоставимые предложения, но не рассматривали их. Интерес к Сергею сохраняется, но ничего конкретного. Я не вел переговоров по нему с «Реалом», он к нам не обращался».

Наш прогноз: «Лацио».

«Барселона» не рассматривает возможность приобретения левого защитника «Манчестер Юнайтед» Люка Шоу, испытывающего недостаток игровой практики в своем клубе.

В каталонском клубе назвали недостоверными слухи об интересе к 22-летнему англичанину, пишет Mundo Deportivo.

«Барселона» не собирается расставаться с левым защитником Люка Динем и возлагает большие надежды на 18-летнего Хуана Миранду, который через год может стать свободным агентом и у которого есть много предложений из-за рубежа, в частности, от ПСЖ. По данным источника, до старта нового сезона Миранда продлит соглашение с «блаугранас».

Что касается Шоу, то окружение футболиста очень недовольно заявлениями Жозе Моуринью, который неоднократно критиковал Люка в СМИ. Представители Шоу в курсе интереса со стороны «Челси», однако ждут предложений и от других заинтересованных сторон — «Манчестер Сити», «Эвертона», «Арсенала» и «Тоттенхэма».

Наш прогноз: «Манчестер Юнайтед».

Хосе Кальехон «Наполи», нападающий, 31 год «Милан» вслед за голкипером Хосе Рейной хочет переманить из «Наполи» еще и нападающего, сообщает Il Mattino.

Речь идет об испанце Хосе Кальехоне, у которого с Рейной один агент, поэтому в ходе переговоров по вратарю «россонери» обсудили и будущее форварда.

Стоимость Кальехона составляет около 35 миллионов евро, но «Милан» не готов платить такие деньги и планирует предложить «Наполи» в обмен полузащитника Сусо, который якобы намерен покинуть столицу моды из-за того, что клуб вновь остался без Лиги чемпионов.

Кстати, уже известно, что на замену Сусо «Милан» попытается приобрести Доменико Берарди из «Сассуоло».

Наш прогноз: «Милан».

Кевин Трапп «Пари Сен-Жермен», вратарь, 27 лет Вратарь сборной Германии Кевин Трапп в летнее трансферное окно покинет «Пари Сен-Жермен» и переберется в Бундеслигу.

Как сообщает Tutto Mercato Web, 27-летний голкипер согласовал условия трехлетнего контракта с дортмундской «Боруссией».

В текущем сезоне Трапп сыграл всего в 10 матчах на клубном уровне, пропустив 10 голов.

По данным французских СМИ, ПСЖ не станет препятствовать трансферу, поскольку летом попытается приобрести либо Джиджи Доннарумму из «Милана», либо Алисона Бекера из «Ромы».

Наш прогноз: «Боруссия» Д.