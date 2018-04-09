Фанаты создали смешной ролик о том, как «Звездные войны» могли бы закончиться за 60 секунд

Одним из самых запоминающихся моментов фильма «Звездные войны: Новая надежда», да и всей фантастической эпопеи в целом является эпизод, в котором темный лорд ситхов Дарт Вейдер и легендарный мастер-джедай Оби-Ван Кеноби сражаются на световых мечах. Несмотря на то, что сам эпизод не может похвастаться динамичной битвой и сложной хореографией, смотрится он весьма напряженно и до сих пор приковывает к себе внимание зрителей. Фанаты просто обожают эту сцену и не упускают возможности представить свой вариант развития событий.

Так, в декабре прошлого года пользователь YouTube под ником FXitinPost воссоздал сцену с новой графикой, сделав битву более живой и захватывающей, напоминая дуэли из последних картин саги.

А недавно в том же YouTube пользователь Dorkly опубликовал короткий ролик, выполненный в стиле старых компьютерных игр, представляющий свою версию битвы Вейдера и Кеноби. Как видно из видео, вся история «Звездных войн» могла бы закончиться гораздо раньше, если бы один из противников повел себя несколько иначе. К настоящему моменту ролик набрал уже более 400 тысяч просмотров.