Полиция Екатеринбурга усилила наряды возле Центрального стадиона

Сегодня утром жители и гости Екатеринбурга, проезжающие мимо Центрального стадиона могли наблюдать усиленные наряды полиции, патрулирующие крупные торговые объекты и места скопления граждан вблизи спортивного сооружения. В частности группы сотрудников правоохранительных органов были замечены возле торгового центра «Алатырь».

По словам пресс-секретаря ГУМВД Свердловской области Валерия Горелых, повода для беспокойства нет. «Хочу успокоить жителей Екатеринбурга, ничего криминального и опасного в микрорайоне, о котором идет речь, не происходит. Правоохранительные органы сегодня проводят плановые учения, в рамках которых отрабатывают навыки взаимодействия при решении оперативно-служебных задач. Полицейские используют средства высотного наблюдения „Око“, которое с высоты птичьего полета следит за обстановкой как на Центральном стадионе, так и на прилегающей территории. Это плановые учения. Прошу с пониманием относиться к работе силовиков, стражи порядка сегодня могут быть и в других районах области», — отметил Горелых.