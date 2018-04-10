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Полиция Екатеринбурга усилила наряды возле Центрального стадиона
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Полиция Екатеринбурга усилила наряды возле Центрального стадиона 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Sports.ru
Сегодня утром жители и гости Екатеринбурга, проезжающие мимо Центрального стадиона могли наблюдать усиленные наряды полиции, патрулирующие крупные торговые объекты и места скопления граждан вблизи спортивного сооружения. В частности группы сотрудников правоохранительных органов были замечены возле торгового центра «Алатырь».
По словам пресс-секретаря ГУМВД Свердловской области Валерия Горелых, повода для беспокойства нет. «Хочу успокоить жителей Екатеринбурга, ничего криминального и опасного в микрорайоне, о котором идет речь, не происходит. Правоохранительные органы сегодня проводят плановые учения, в рамках которых отрабатывают навыки взаимодействия при решении оперативно-служебных задач. Полицейские используют средства высотного наблюдения „Око“, которое с высоты птичьего полета следит за обстановкой как на Центральном стадионе, так и на прилегающей территории. Это плановые учения. Прошу с пониманием относиться к работе силовиков, стражи порядка сегодня могут быть и в других районах области», — отметил Горелых.
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