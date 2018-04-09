Ещё
Кондитеры Кубани признаны лучшими в стране
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кондитеры Кубани признаны лучшими в стране 

АиФ — Юг 25 минут назад
Фото: АиФ – Юг
В рамках тематической бизнес-конференции в Москве прошел смотр качества мучных кондитерских изделий.
В конкурсе участвовали 39 предприятий из 21 региона России. Краснодарский край представляли ОАО «Кондитерский комбинат „Кубань“ и АО „Ейскхлеб“.
По его итогам продукция „Кубани“ была награждена золотой медалью, а Гран-При кубанские мастера получили за высокое качество и мастерство в оформлении тортов. Изделия АО „Ейскхлеб“ были удостоены серебряной медали.
По информации регионального сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Краснодарский край производит около 2,6% от всего объема кондитерской продукции России и более 32% ЮФО.
На Кубани 140 предприятий выпускают кондитерские изделия ассортиментом более 300 видов, сообщает пресс-служба администрация Краснодарского края.
АиФ — Юг: последние новости
В Новороссийске вручили золотые значки ГТО Молодежка ФК "Краснодар" с разгромным счетом обыграла махачкалинский "Анжи" ФК «Краснодар» не смог выиграть у команды «Анжи»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение