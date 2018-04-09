Кондитеры Кубани признаны лучшими в стране

В рамках тематической бизнес-конференции в Москве прошел смотр качества мучных кондитерских изделий.

В конкурсе участвовали 39 предприятий из 21 региона России. Краснодарский край представляли ОАО «Кондитерский комбинат „Кубань“ и АО „Ейскхлеб“.

По его итогам продукция „Кубани“ была награждена золотой медалью, а Гран-При кубанские мастера получили за высокое качество и мастерство в оформлении тортов. Изделия АО „Ейскхлеб“ были удостоены серебряной медали.

По информации регионального сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Краснодарский край производит около 2,6% от всего объема кондитерской продукции России и более 32% ЮФО.

На Кубани 140 предприятий выпускают кондитерские изделия ассортиментом более 300 видов, сообщает пресс-служба администрация Краснодарского края.