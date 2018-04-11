Медведев: российская экономика готова развиваться при низких ценах на нефть

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости . Экономика России сегодня стала более современной и конкурентоспособной, она готова стабильно развиваться даже при низких ценах на нефть, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Сегодня наша экономика гораздо меньше зависит от внешних условий. Она гораздо более современная и конкурентоспособная. Она может стабильно развиваться даже при относительно низких ценах на нефть, опираясь, прежде всего, на свои собственные источники", — заявил Медведев, выступая с отчетом правительства в Госдуме

Он подчеркнул, что экономику сегодня толкают вперед не только сырьевые, но и другие отрасли, в частности, химическая промышленность, сельское хозяйство, машиностроение и другие.

"В целом за шесть лет внутренний валовый продукт вырос на пять процентов. И даже за два самых тяжелых кризисных года совокупные потери валового внутреннего продукта не превысили три процента. Это гораздо меньше, чем потери, которые были на предыдущем витке кризиса, когда наша экономика потеряла почти восемь процентов", — отметил премьер.

"Это означает, что мы научились работать и в кризисных условиях. Сейчас экономика показывает рост. По итогам прошлого года приблизительно полтора процента. Конечно, эти цифры, хотя и со знаком плюс, но они не очень большие, мы все это понимаем. Но они говорят о качественных изменениях, которых удалось добиться", — сказал Медведев.

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