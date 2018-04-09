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Медведев утвердил пять дорожных карт национальной технологической инициативы
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Медведев утвердил пять дорожных карт национальной технологической инициативы 

ТАСС 1 час назад
ГОРКИ, 9 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил пять дорожных карт национальной технологической инициативы на период до 2035 года. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на встрече с вице-премьерами.
"Я подписал пять распоряжений об утверждении дорожных карт по реализации направлений (национальной технологической инициативы). Эти направления — «Технет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет» и «Аэронет». В документах утвержден детальный план мероприятий по исполнению этих карт. Все они будут реализовываться поэтапно, начиная уже с этого года. Уже реализация пошла и на достаточно длительную перспективу, по 2035 год", — сказал Медведев.
Он отметил, что по каждому этапу установлены цели, которые необходимо достичь, сроки исполнения и ответственные органы власти. «По сути, уже начата работа, она, кстати сказать, очень непростая, по созданию нормативной базы, которая будет стимулировать развитие современных технологий. Здесь, с одной стороны, нельзя увлекаться нормотворчеством, потому что обилие нормативного регулирования подчас приводит к противоположному эффекту, просто затрудняя работу», — сказал глава правительства.
По его словам, в частности, одна из дорожных карт посвящена развитию беспилотного автотранспорта. Медведев обратил внимание, что еще ни в одной стране мира нет развернутой системы регулирования в этой сфере.
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