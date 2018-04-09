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Конте: «Необходимо уметь признавать свои неудачи»
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Конте: «Необходимо уметь признавать свои неудачи» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Челси» Антонио Конте считает, что его команда должна научиться извлекать уроки с неудачных матчей, как это случилось в 33-м туре АПЛ с «Вест Хэмом» (1:1).
"Я разочарован и надеюсь, что мои игроки отправятся домой с тем же грузом невыполненной задачи. Необходимо уметь признавать свои неудачи. Если мы примем этот результат, сославшись на то, что нам не повезло, мы не вынесем для себя никаких положительных моментов на будущее.
Говоря о разочаровании, я имею в виду всех — и себя, и игроков. Мы побеждаем, играем вничью и уступаем вместе. В такие дни мы должны разделять ответственность.
Суть футбола проста — для победы нужны забитые мячи. Преимущество в один мяч, особенно в Англии, при равной игре не дает ровным счетом ничего, поскольку в любой момент может произойти все что угодно. Получив угловой на последних минутах, ты рискуешь проиграть матч. Это неправильно.
Мы должны улучшать игру в этом компоненте, но в текущем сезоне мне приходилось уже много раз говорить об одном и том же. Мы плохо реализуем моменты", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».
Конте: «Эта игра отражает наш сезон»
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