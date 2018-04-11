Медведев рассказал о совместной работе правительства и депутатов Госдумы

"В этом году отчет правительства особенный по многим причинам. Глава исполнительной власти выступает перед парламентом в десятый, юбилейный раз", — сказал Медведев, отметив, что традиция отчитываться в Госдуме о работе помогает правительству точнее оценивать результаты своей деятельности и лучше планировать следующие шаги.

"Но главное она (традиция) делает наше с вами взаимодействие более эффективным. Могу говорить об этом с полным основанием, как председатель правительства, которое проработало самый долгий срок в истории современной России. Мы с депутатами думы и шестого, и седьмого созывов решали сложнейшие задачи по развитию страны, находили оптимальные выходы из самых непростых ситуаций. И все, что я сегодня буду говорить, прошу всех подготовиться, это не очень короткое выступление, но это результат нашего общего труда", — сказал Медведев.

По его словам, более полутора тысяч инициатив, подготовленных правительством за шесть лет работы, стали законами.

"За прошедшие шесть лет законами стали свыше полутора тысяч инициатив, которые подготовило правительство. Я хотел бы поблагодарить весь депутатский корпус за эту совместную работу", — сказал Медведев.

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