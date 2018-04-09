Правительство представит в Госдуме отчет за весь период деятельности

В среду кабинет министров приедет на Охотный Ряд, чтобы, как того и требует закон, отчитаться о проделанной работе перед народными избранниками.

Отчет всегда касался прошедшего года, но в этот раз выступление будет особенным, так в скором времени после инаугурации избранного президента действующее правительство, проработавшее весь шестилетний цикл, подаст в отставку.