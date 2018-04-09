Правительство представит в Госдуме отчет за весь период деятельности 

В среду кабинет министров приедет на Охотный Ряд, чтобы, как того и требует закон, отчитаться о проделанной работе перед народными избранниками.
Отчет всегда касался прошедшего года, но в этот раз выступление будет особенным, так в скором времени после инаугурации избранного президента действующее правительство, проработавшее весь шестилетний цикл, подаст в отставку.
"Поэтому было бы правильнее, из этого я буду исходить во время отчета, отчитываться не только за один год, но и вообще за весь период нашей деятельности", — сказал Дмитрий Медведев в ходе совещания со своими заместителями. Так, добавил он, удастся подробно объяснить и депутатам, и гражданам логику принятых решений и их последствия.