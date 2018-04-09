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Посольство России ответило Times на сообщение о «послании» Джонсону
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Посольство России ответило Times на сообщение о «послании» Джонсону 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Алекс Макнотон
МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Сотрудники российского посольства в Великобритании отреагировали на статью The Times, в которой утверждается, что диппредставительство отправило министру иностранных дел страны Борису Джонсону фотографию с «зигующими» футболистами.
Авторы материала утверждают, что российские дипломаты устроили главе МИД «провокацию», послав ему снимок 1938 года, на котором британская футбольная команда вскидывает руки в нацистском приветствии.
"Мы ничего подобного не отправляли, The Times, — хотя это не меняет широко известных исторических фактов", — написали дипломаты в Twitter.
Ранее российское посольство в США отреагировало на заявление Джонсона, который сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Германии в 1936 году. Они опубликовали в Twitter видео, на котором футболисты английской сборной демонстрируют нацистское приветствие. Твит набрал несколько сотен репостов, его разместили на своей странице и сотрудники посольства России в Великобритании.
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