Посольство России ответило Times на сообщение о «послании» Джонсону

Авторы материала утверждают, что российские дипломаты устроили главе МИД «провокацию», послав ему снимок 1938 года, на котором британская футбольная команда вскидывает руки в нацистском приветствии.

"Мы ничего подобного не отправляли, The Times, — хотя это не меняет широко известных исторических фактов", — написали дипломаты в Twitter.

Ранее российское посольство в США отреагировало на заявление Джонсона, который сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой в Германии в 1936 году. Они опубликовали в Twitter видео, на котором футболисты английской сборной демонстрируют нацистское приветствие. Твит набрал несколько сотен репостов, его разместили на своей странице и сотрудники посольства России в Великобритании.