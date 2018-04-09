Ещё
Ненад Лалович: Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ненад Лалович: Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
Президент Объединенного мира борьбы (UWW) и член исполкома МОК Ненад Лалович сегодня еще раз подтвердил взятое обязательство мира борьбы вести открытую и честную игру, об этом сообщает пресс-служба UWW.
"Как многие федерации, мы сталкиваемся с тем, что страны позволяют политике вмешиваться в спортивные соревнования, — заявил Ненад Лалович на Кубке мира по вольной борьбе, проходящем сейчас в США. — В случае с борьбой эта проблема существует среди наших ключевых партнеров. Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену. Мы должны дать отпор любому противнику нашего спортивного сообщества, используя все имеющиеся у нас средства. Если каждый политический конфликт будет переходить на спортивную арену, а мы не сможем этому противостоять, то это поставит под удар весь спорт. Каждая страна и каждый олимпийский вид спорта должны уважать Олимпийскую хартию и в целом сущность своего спорта. Мы никогда не допустим неуважения к каким-либо странам-участникам, как и МОК".
Объединенный мир борьбы сейчас проверяет все города-устроители турниров, а также национальные федерации, чтобы убедиться, что они не участвуют в активных политических спорах, которые могут пойти в разрез с идеей об открытой и честной борьбе. В том числе, в странах, запрещающих въезд другим странам, последующие турниры проводиться не будут.
Российский стадион: последние новости
Массимо Каррера: Естественно, хочу остаться в "Спартаке", но не все зависит от меня Саблисты Константин Лоханов и Ольга Никитина стали чемпионами мира по фехтованию среди юниоров Зинэтула Билялетдинов: В финале сделаем все, чтобы вернуть Кубок Гагарина в Казань
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение