Ненад Лалович: Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену

Президент Объединенного мира борьбы (UWW) и член исполкома МОК Ненад Лалович сегодня еще раз подтвердил взятое обязательство мира борьбы вести открытую и честную игру, об этом сообщает пресс-служба UWW.

"Как многие федерации, мы сталкиваемся с тем, что страны позволяют политике вмешиваться в спортивные соревнования, — заявил Ненад Лалович на Кубке мира по вольной борьбе, проходящем сейчас в США. — В случае с борьбой эта проблема существует среди наших ключевых партнеров. Мы больше не можем позволять политическим неурядицам вторгаться на спортивную арену. Мы должны дать отпор любому противнику нашего спортивного сообщества, используя все имеющиеся у нас средства. Если каждый политический конфликт будет переходить на спортивную арену, а мы не сможем этому противостоять, то это поставит под удар весь спорт. Каждая страна и каждый олимпийский вид спорта должны уважать Олимпийскую хартию и в целом сущность своего спорта. Мы никогда не допустим неуважения к каким-либо странам-участникам, как и МОК".

Объединенный мир борьбы сейчас проверяет все города-устроители турниров, а также национальные федерации, чтобы убедиться, что они не участвуют в активных политических спорах, которые могут пойти в разрез с идеей об открытой и честной борьбе. В том числе, в странах, запрещающих въезд другим странам, последующие турниры проводиться не будут.