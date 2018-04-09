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Готовимся к марафону. Пермяков приглашают принять участие в забеге «Майская гроза»
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Готовимся к марафону. Пермяков приглашают принять участие в забеге «Майская гроза» 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
«Майская гроза» в Екатеринбурге станет первым этапом в серии забегов «Европа-Азия», которая традиционно завершится одноименным международным марафоном 5 августа. На соревнования организаторы зовут и пермяков.
«Майская гроза» пройдет 2 мая. Забег стартует на площадке дворца игровых видов спорта «Уралочка» в 11:00, а трасса пройдет по набережной городского пруда с выходом на улицу Бориса Ельцина.
— Каждый участник забега получит памятную футболку из спортивной синтетики Pro-Fit, нагрудный номер с индивидуальным чипом для фиксирования результата, медаль финишера и, конечно же, незабываемые эмоции, — обещают организаторы.
Организаторы предлагают участникам две дистанции: три и десять километров. Зарегистрироваться на старт можно уже сейчас.
Для пермяков «Майская гроза» может стать этапом подготовки к Международному пермскому марафону, который пройдет 9 сентября. Регистрация участников также уже открыта.
Ранее мы рассказывали о том, что житель Чусового без остановки пробежит на лыжах 220 километров на марафоне в Швеции.
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