Готовимся к марафону. Пермяков приглашают принять участие в забеге «Майская гроза»

«Майская гроза» в Екатеринбурге станет первым этапом в серии забегов «Европа-Азия», которая традиционно завершится одноименным международным марафоном 5 августа. На соревнования организаторы зовут и пермяков.

«Майская гроза» пройдет 2 мая. Забег стартует на площадке дворца игровых видов спорта «Уралочка» в 11:00, а трасса пройдет по набережной городского пруда с выходом на улицу Бориса Ельцина.

— Каждый участник забега получит памятную футболку из спортивной синтетики Pro-Fit, нагрудный номер с индивидуальным чипом для фиксирования результата, медаль финишера и, конечно же, незабываемые эмоции, — обещают организаторы.

Организаторы предлагают участникам две дистанции: три и десять километров. Зарегистрироваться на старт можно уже сейчас.

Для пермяков «Майская гроза» может стать этапом подготовки к Международному пермскому марафону, который пройдет 9 сентября. Регистрация участников также уже открыта.

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