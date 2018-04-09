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Стало известно, на каких остановках будут останавливаться автобусы-шаттлы
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Стало известно, на каких остановках будут останавливаться автобусы-шаттлы 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Мэрия рассказала, на каких остановках будут останавливаться автобусы-шаттлы 9 мая и во время проведения ЧМ-2018.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», по городу будут курсировать автобусы под номерами №S1, S1k, S2k, S3k, №S2 и №S3. Курсировать они будут в режиме экспресса. Небольшое количество промежуточных остановок позволит сократить время следования в пути. К примеру, их пассажиры смогут добраться от аэропорта до центра Волгограда за 40 минут. В дни проведения мундиаля и 9 мая проезд в шаттлах будет бесплатным. Добавим, что курсировать они будут и в другое время. Автобусы-шаттлы «пропишутся» в городе с 13 июня по 16 июля. Однако во внематчевые дни проезд в них будет платным, и стоить в районе 20 рублей.
Подробнее об остановках автобусов-шаттлов читайте здесь.
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