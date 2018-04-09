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Александр Кожевников: «Думаю, на год отпуска Знарок себе заработал»
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Александр Кожевников: «Думаю, на год отпуска Знарок себе заработал» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников допустил, что главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок может взять отпуск на год, чтобы отдохнуть после сложного сезона. Накануне питерские армейцы под руководством Знарка не смогли пройти в финале «Запада» Кубка Гагарина ЦСКА (2-4).
— Покинет ли Знарок СКА?
— Понятия не имею. Но у него был напряженный сезон, большое давление на него было. То, что можно от всего абстрагироваться, так только кажется.
— Нет ощущения, что он устал? В сборной России он главную свою миссию выполнил…
— Он только сам это понимает. Решение только за Олегом, я ему не советчик.
— ФХР стоит бороться за Знарка?
— Федерация может взять ценой. А чем она еще может взять, если он действительно устал? Чем они его возьмут? Думаю, на год отпуска он себе заработал (смеется). В общем, тут ему думать. А так, конечно, он нужен и полезен российскому хоккею. Кто бы и чтобы не говорил, он все всем доказал. (Андрей СИЗЯКИН)
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