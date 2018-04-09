Александр Кожевников: «Думаю, на год отпуска Знарок себе заработал»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников допустил, что главный тренер сборной России и СКА Олег Знарок может взять отпуск на год, чтобы отдохнуть после сложного сезона. Накануне питерские армейцы под руководством Знарка не смогли пройти в финале «Запада» Кубка Гагарина ЦСКА (2-4).

— Покинет ли Знарок СКА?

— Понятия не имею. Но у него был напряженный сезон, большое давление на него было. То, что можно от всего абстрагироваться, так только кажется.

— Нет ощущения, что он устал? В сборной России он главную свою миссию выполнил…

— Он только сам это понимает. Решение только за Олегом, я ему не советчик.

— ФХР стоит бороться за Знарка?