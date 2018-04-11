Кожевников: не понимаю, почему так резко убрали Знарка, надо объяснить причины

«Я пока не знаю, что может дать СКА Воробьёв. Если брать его биографию, то можно сказать, что он будет обкатывать молодёжь, потому что в Питере работает его отец. Если брать его заслуги, то он хороший тренер, может находить с людьми общий язык, лояльно ко всем относится и знает, чего хочет. Но в Магнитогорск он пришёл, не создавая команду, а с тренером, который это сделал. Посмотрим, что будет в СКА. Может получиться хороший симбиоз с отцом. Хотя там некоторые люди уходят, молодёжь должна играть с ветеранами, которые бы показывали, к чему надо стремиться, твоё это или нет по движению. У «Металлурга» и СКА разные системы игры.