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Кожевников: не понимаю, почему так резко убрали Знарка, надо объяснить причины
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Кожевников: не понимаю, почему так резко убрали Знарка, надо объяснить причины 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал возможную отставку Олега Знарка с поста главного тренера СКА и возможный приход на этот пост Ильи Воробьёва.
«Я пока не знаю, что может дать СКА Воробьёв. Если брать его биографию, то можно сказать, что он будет обкатывать молодёжь, потому что в Питере работает его отец. Если брать его заслуги, то он хороший тренер, может находить с людьми общий язык, лояльно ко всем относится и знает, чего хочет. Но в Магнитогорск он пришёл, не создавая команду, а с тренером, который это сделал. Посмотрим, что будет в СКА. Может получиться хороший симбиоз с отцом. Хотя там некоторые люди уходят, молодёжь должна играть с ветеранами, которые бы показывали, к чему надо стремиться, твоё это или нет по движению. У «Металлурга» и СКА разные системы игры.
Может быть, Знарок устал. Нагрузка на него выпала сумасшедшая. Я не могу предполагать, для меня это странная вещь, что за один день так всё поменялось. Пока официально причин не объявят, меня это не касается. Надо просто объяснять людям, что и почему случилось. Резко так не надо делать. Я этого не понимаю, почему человека убрали без объяснения. Все были взбудоражены этим. Для меня это было неприятно услышать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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