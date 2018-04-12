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Кожевников: Воробьёв — человек талантливый, заслужил шанс поработать в сборной
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Кожевников: Воробьёв — человек талантливый, заслужил шанс поработать в сборной 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал назначение Ильи Воробьёва на должность исполняющего обязанности главного тренера сборной России.
«Тренерский штаб готов, но всё это случилось неожиданно и нежданно. Зачем тогда заключаем контракты с тренерами? Но так решила ФХР, с этим нет проблем. Воробьёв — человек талантливый, он кое-что доказал, выиграл Кубок Гагарина и заслуженно получил шанс поработать в сборной», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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