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Маркес — об инциденте с Росси: я не делал ничего сумасшедшего, просто ошибся
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Маркес — об инциденте с Росси: я не делал ничего сумасшедшего, просто ошибся 

Чемпионат.com 1 час назад
Испанский гонщик «Хонды» в MotoGP Марк Маркес прокомментировал инциденты со своим участием на Гран-при Аргентины, включая столкновение с итальянцем Валентино Росси из «Ямахи».
«Случилось то, что случилось. Я не делал ничего сумасшедшего, просто ошибся в непростых погодных условиях и заблокировал переднее колесо. Ехал по сухой траектории, но попал на мокрый участок, что привело к блокировке, а потом я просто отпустил тормоза, что привело к контакту. Потом я увидел, что Валентино упал. Но я пытался извиниться перед Росси. Зарко с Педросой и Петруччи с Эспаргаро в гонке тоже сталкивались — это следствие состояния трассы в тот момент», — сказал Маркес Crash.
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