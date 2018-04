Shox: «Рука болит, и я не могу двигаться, как мне хочется»

Бывший капитан G2 Esports Ришар shox Папильон приступил к индивидуальным тренировкам в CS:GO. По его словам, боль в руке не позволяет ему играть на прежнем уровне. 23 марта Папильону удалили кисту из запястья. Официальный пресс-релиз команды сообщил, что на восстановление французу потребуется до 10 недель.

The nurse came for the last time yesterday, dresses are gone! I did a game last night to try how i feel on CS, gonna have to go step by step as its hurting and cant do all the movements i want: (Its just a matter of time tho and i have it so dont worry!— Richard Papillon (@G2shox) April 9, 2018

Медсестра вчера пришла ко мне в последний раз — швов больше нет! Прошлой ночью сыграл пробный матч в CS. К восстановлению идти придется шаг за шагом — рука болит, и я не могу двигаться, как мне хочется. Но это лишь вопрос времени, я справлюсь, не волнуйтесь

Перед операцией игрока появилась информация, что shox хотел поменять состав G2 Esports. Он рассчитывал заменить Натана NBK Шмитта и Дана apEX Мадесклера на Кевина Ex6TenZ Дроланса и тренера G2 Эдуарда SmithZz Дюбордо. Его тиммейты не согласились с предложением Папильона, и 9 марта он и SmithZz покинули коллектив. На испытательный срок команда взяла Оскара mixwell Канэлласа. ApEX впоследствии рассказал, что shox не вернется в текущий состав G2.