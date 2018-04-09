Ещё
Сильнейшие спортсмены губернии покажут класс на чемпионате Самарской области по русским шашкам
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сильнейшие спортсмены губернии покажут класс на чемпионате Самарской области по русским шашкам 

ТРК Губерния 1 час назад
30 сильнейших шашистов Самарской области боролись за звание лучшего. В минувшие выходные стартовал чемпионат Самарской области по русским шашкам. В числе участников 5 мастеров спорта и 15 кандидатов. Соревнования традиционные и проходят уже более 30 лет подряд. За напряженной схваткой интеллектов наблюдали наши корреспонденты.
Тишину в зале разбавляет лишь мерный перестук шашек и скрип стульев — разговоры тут запрещены. Противники обмениваются взглядами, просчитывают ходы и пытаются предугадать стратегию оппонента. Поле боя — шашечная доска.
Всего 30 участников — лучшие из лучших со всей Самарской области. Отбор максимально строгий. Дилетантов на чемпионате нет. Скидку на возраст не делают.
Самый младший участник — Василий Манюков. Играть начал в 3 классе после мастер-класса по шашкам, где одержал победу над одноклассниками. В 12 лет уже имеет спортивный разряд. Делится, что участие в чемпионате дает ему массу нового опыта.
Чемпионы Самарской области представят регион на всероссийском этапе в Сочи.
ТРК Губерния: последние новости
Турнир по дзюдо памяти заслуженного тренера РФ Павла Иванникова стартовал в областном центре Приезжие злоумышленницы украли у тольяттинских пенсионеров около четверти миллиона рублей Самарские боксеры получили награды всероссийского турнира
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой3
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой338
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Сироткин жестко оценил выступление команды
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение