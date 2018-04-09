Сильнейшие спортсмены губернии покажут класс на чемпионате Самарской области по русским шашкам

30 сильнейших шашистов Самарской области боролись за звание лучшего. В минувшие выходные стартовал чемпионат Самарской области по русским шашкам. В числе участников 5 мастеров спорта и 15 кандидатов. Соревнования традиционные и проходят уже более 30 лет подряд. За напряженной схваткой интеллектов наблюдали наши корреспонденты.

Тишину в зале разбавляет лишь мерный перестук шашек и скрип стульев — разговоры тут запрещены. Противники обмениваются взглядами, просчитывают ходы и пытаются предугадать стратегию оппонента. Поле боя — шашечная доска.

Всего 30 участников — лучшие из лучших со всей Самарской области. Отбор максимально строгий. Дилетантов на чемпионате нет. Скидку на возраст не делают.

Самый младший участник — Василий Манюков. Играть начал в 3 классе после мастер-класса по шашкам, где одержал победу над одноклассниками. В 12 лет уже имеет спортивный разряд. Делится, что участие в чемпионате дает ему массу нового опыта.

Чемпионы Самарской области представят регион на всероссийском этапе в Сочи.